Mit Frau Grüter ist ein EVZ-Fan der ersten Stunde gestorben

Gedenken Ein grosser EVZ-Fan ist gestorben: Frau Grüter fieberte von Anfang an mit

EVZ-Stürmer Lino Martschini (links) und -Trainer Dan Tangnes besuchten Frau Grüter nach dem Meistertitel 2021. Screenshot: Video EVZ

Wer in den Fancar zu Auswärtsspielen des EV Zug stieg, der wusste: Der vorderste Platz neben dem Chauffeur ist tabu. Und wer das nicht wusste, dem wurde das unmissverständlich klargemacht. Denn dieser Platz gehörte Erna Grüter.

Selbst manche altgedienten Fans mögen sich nun fragen: Wem? Denn so prominent sie in den Fankreisen war, ihr Vorname war vielen unbekannt. Sie war für alle einfach «Frau Grüter». Das durfte als Respektbekundung verstanden werden. So genoss sie auch das Privileg eines Extrahalts des Fancars in ihrem Wohnort Baar.

Aber sie nutzte ihren Sonderstatus nicht aus. Trotz ihres hohen Alters meldete sich die im Jahr 1938 geborene EVZ-Anhängerin wie jeder andere auch per Mail für die Carfahrten an oder ab.

Eine Portion Glück vor jedem Heimspiel

Auch innerhalb des Klubs hatte Frau Grüter einen besonderen Status. Im Sommer 2021 statteten Stürmer Lino Martschini und Trainer Dan Tangnes ihr zu Hause einen Besuch ab und überreichten ihr einen Blumenstrauss, wie in einem Video des EVZ zu sehen ist.

Damit revanchierte sich das Team für die «Glückskäferli» aus Schokolade, die Frau Grüter vor den Partien den Spielern überreichte. Lino Martschini schildert, was es damit auf sich hatte:

«Sie kam bei jedem Heimspiel vor dem Warm-up vorbei, brachte uns Glückskäfer und wünschte uns viel Glück für das Spiel. Auch bei vielen Auswärtsspielen sah man sie auf der Tribüne. Solche treuen Fans schätzt man extrem.»

Ihr Glücksritual konnte die 83-Jährige in der Meistersaison 2020/21 wegen der Covid-19-Pandemie nicht durchführen, da grösstenteils keine Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien zugelassen waren.

Der Ärger über Niederlagen währte nur kurz

Wenn sie im Stadion war, fieberte Frau Grüter leidenschaftlich mit. Sie wusste sich im Bedarfsfall auch mal mit Krücke oder Handtasche gegen missliebige Sitznachbarn zu wehren, erinnert sich ein langjähriger Auswärtsspielbesucher.

Frau Grüter legte sich während der Matches auch mit gegnerischen Fans an. Bild: Screenshot SRF

Und auch an den Satz, der auf der Heimfahrt von verlorenen Matches gefallen ist:

«Diesen Halunken werde ich in Zukunft kein Geld mehr bringen.»

Doch ihr Ärger verrauchte jeweils rasch.

In der heimischen Bossard-Arena sass sie stets schon lange vor Spielbeginn auf ihrem Platz beim Spielerzugang, um das Geschehen ganz nah zu verfolgen.

Allein auf dem Parkplatz in Morges

Frau Grüter war ein EVZ-Fan der ersten Stunde. Im Jahr der Klubgründung feierte sie ihren 29. Geburtstag. Damals habe sie selbst bei den Sommertrainings nie gefehlt, erinnerte sich der frühere Zuger Stürmer Ueli Huber anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Klubs im Jahr 2017 in unserer Zeitung.

Ueli Huber. Bild: Marco Morosoli (2017)

Er wusste sogar noch um den ersten näheren Kontakt zu ihr: Nach einem Turnier in Morges habe sie den letzten Zug verpasst und sei verloren auf dem leeren Parkplatz vor der Eishalle gestanden. Die Mannschaft hätte sich ihr angenommen, sie durfte mit dem Team nach Zug zurückfahren. «Wir haben sie all die Jahre auf Händen getragen», sagte Huber.

Nun ist Frau Grüter in anderen Händen. Sie ist am 20. Juli gestorben.

