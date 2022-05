Leserbrief Gefahr einer Eskalation ist gross «Er will die Ukraine vernichten», Meinungsbeitrag in der Ausgabe vom 26. April 03.05.2022, 17.32 Uhr

Richard David Precht, Philosoph und Dr. phil. in Germanistik, wird von Monika Maron – eine in der DDR aufgewachsene Schriftstellerin, deren Vertrag beim S. Fischer Verlag aufgelöst wurde wegen Vertretung politisch fragwürdiger Thesen – in die Ecke der Putin-Versteher gedrängt. Was sagt Precht nun aber bezüglich des Ukraine-Kriegs? Eine kurze Zusammenfassung aus einem Interview in einem deutschen Medium: Für Precht bilden «das berechtigte Mitgefühl mit den Kriegsopfern in der Ukraine auf der einen und auf der anderen Seite die Waffenlieferungen, die diesen schrecklichen Krieg noch weiter verlängern und weitere Todesopfer und Verletzte hervorrufen, einen knochenharten Widerspruch». Die tiefe Empörung über das himmelschreiende Unrecht der russischen Invasion sei verständlich, sie könne gar nicht gross genug ausfallen. «Aber», so Precht, «sie befreit nicht davon, realpolitisch alles dafür zu tun, um das Allerschlimmste zu verhüten.» Die Geschichte lehre: «Eine europäische Friedensordnung, in der Russland keine Rolle spielt oder die gegen Russland gerichtet ist, ist eine Zeitbombe, ein zerfallendes Russland ein Pulverfass.» Hoffnung verspreche, so Precht, «nur ein schnelles Ende des Krieges mit einer neutralen Ukraine». Ich schliesse mich diesen zu Ende gedachten Überlegungen voll und ganz an. Die Gefahr der Eskalation dieses Krieges mit all seinen zerstörerischen Folgen ist gross. Nur wird das in den Medien nicht thematisiert.