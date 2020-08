Leserbrief Gegen die gewerbefeindliche Erhöhung der Parkgebühren Zum Parkplatzbewirtschaftungskonzept in Baar 24.08.2020, 15.22 Uhr

Am 26. Juni hat der Baarer Gemeinderat das Parkplatzbewirtschaftungskonzept in die Vernehmlassung geschickt. Das Konzept sieht für das Dorfzentrum eine Verdoppelung der Parkgebühren ab der ersten halben Stunde vor. Gemäss Info auf der Website der Gemeinde wurde das Konzept unter Einbezug des Gewerbevereins erarbeitet. Dass CVP und Linksparteien, welche im Gemeinderat eine Mehrheit haben, keine bürgerliche Politik betreiben, ist bekannt. Unerklärlich ist mir aber, wie der Gewerbeverein hinter dieser gewerbefeindlichen Gebührenerhöhung stehen kann – notabene in Zeiten, in denen viele Gewerbebetriebe coranabedingt angeschlagen sind.