Gegenseitiger Respekt und die Anerkennung anderer Meinungen Zur gegenwärtigen Coronasituation 02.11.2020, 15.27 Uhr

Mit Besorgnis nehme ich Kenntnis von einer fortschreitenden Spaltung in unserer Bevölkerung betreffend der «Coronafrage». Als Mediator (mit juristischer Ausbildung und jahrzehntelanger Erfahrung) stelle ich mir die Frage: Was passiert hier? In klassischen Mediationen prallen sehr oft Haltungen, Meinungen, gegensätzliche Standpunkte, unterschiedliches «Wissen» aufeinander. Die Interessen hinter diesen Haltungen müssen hinterfragt, diskutiert und geklärt werden, sodass die Parteien schliesslich gemeinsam zu guten Lösungen finden.

Gemäss meiner persönlichen Empfindung passiert das in diesen Zeiten gerade nicht: Es findet keine interessensbasierte Diskussion statt, es wird vorschnell in Kategorien eingeteilt und nicht die Haltung hinterfragt, sondern die Person wird angegriffen. Auf der einen Seite werden Menschen, die sich kritisch gegenüber Corona und den daraus auferlegten Massnahmen äussern, als «Covidioten», Verschwörungstheoretiker, Esoteriker et cetera diffamiert. Und anderseits werden Menschen, die aus Angst, Respekt oder ihren ganz eigenen Motiven die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus unterstützen wollen und diese auch fordern, als Unwissende, Naive und Staatshörige diskreditiert.

Es herrscht (aus meiner Wahrnehmung) quasi ein Glaubenskrieg und beide Seiten versuchen jeweils, die andere Seite fertigzumachen, es wird gegen die andersdenkende Person «geschossen», nicht seine Haltung und Motive hinterfragt und diskutiert. Dies bewirkt gemäss meiner Wahrnehmung die Spaltung unserer Gemeinschaft, die sich in der Bundesverfassung folgende Grundsätze gegeben hat: In der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, (...) im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen.

Ich wünsche mir, dass wir uns alle mit gegenseitigem Respekt begegnen, andere Meinungen zulassen, miteinander reden und nicht gegeneinander kämpfen.

Matthias Camenzind, Zug