Eishockey Toller Einstand für die Nationalspielerin Noemi Ryhner aus Baar Nach ihrem Wechsel in die schwedische Liga kann sie sich bereits in die Skorerliste eintragen. 13.09.2021, 19.00 Uhr

Besser hätte ihr Debüt beim schwedischen Meister Lulea nicht ausfallen können: Die Baarerin Noemi Ryhner schoss in den beiden Duellen des Meisters gegen ihre Nationalteam-Kolleginnen Lara Stalder (Brynäs) und Phoebe Staenz (Leksands) ihre ersten beiden Treffer in der Svenska Dam Hockey Ligan. Die 21-Jährige spielte in der ersten Linie zusammen mit der finnischen Internationalen Petra Nieminen und der dänischen Nationalspielerin Josefine Persson.