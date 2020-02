Leserbrief Gehört nicht auch Fasnacht zum Kulturgut? «150000 Franken für Kulturprojekte», Ausgabe vom 8. Februar 17.02.2020, 14.24 Uhr

Kürzlich konnte man der «Zuger Zeitung» entnehmen, dass der Zuger Regierungsrat zwei Kulturprojekte mit insgesamt 150000 Franken unterstützt. Das ist lobenswert und schön, wenn Geld für solche Aktivitäten zur Verfügung steht.

Bei vielen fasnächtlichen Anlassen betonen unsere Politiker und weitere Persönlichkeiten immer wieder, wie die Fasnacht zu unserer Kultur gehöre. Dazu denken auch wir «Das freut de Frosch!». Zum 75-Jahr-Jubiläum wollte die Fröschenzunft Ebel etwas schaffen, das weit über die Fasnacht hinaus Bestand hat und setzte die Idee, ein Buch zu schreiben auch um. Die elektronischen Medien sind zwar sehr verbreitet, jedoch schnelllebig. In einigen Jahren findet man kaum mehr etwas zu einer Vereinsgeschichte. Da hat das geschriebene und bebilderte Werk viele Vorteile. Doch liegen die Kosten dazu wie auch für die weiteren Festivitäten recht hoch und die Fröschenzunft ist auf die Unterstützung durch Sponsoren und Gönner angewiesen. Die Anfragen fanden vielfach Gehör und der Dank geht an alle privaten Gönner, wie auch an Stiftungen und Firmen für ihre wohlwollende Unterstützung. Einzig bei den zuständigen Stellen vom Kanton Zug stiess die Zunft auf Ablehnung. Fasnacht gehöre nicht zur unterstützungswürdigen Kultur, daher gäbe es keinen Beitrag, auch nicht für ein Buch. Ein Wiedererwägungsgesuch mit Unterstützung durch den Gemeinderat Baar blieb ebenfalls erfolglos. Vor 25 Jahren waren da die Bedingungen noch offener, für die Bücher zu ihren 50-jährigen Jubiläen bekamen Fröschenzunft und Fasnachtsgesellschaft Baar jeweils einen Zustupf aus dem zugerischen Lotteriefonds. Dass die normale Fasnacht keinen Beitrag erhält, ist absolut akzeptabel. Da finden sicher alle Fasnachtsorganisationen die erforderlichen Quellen, damit sie ihre Kultur unter das Volk bringen können.

Wenn man die nun oben erwähnten Beiträge liest, bleibt ein schaler Nachgeschmack. Ein kleiner Prozentanteil für ein Buch hätte der Zunft doch gezeigt, dass volksverbundenes Brauchtum wie Fasnacht ebenfalls zur Kultur in unserem Land gehört, wie eine Ausstellung oder eidgenössische Sportanlässe, die grosszügig unterstützt werden. Dass dem im Prinzip so ist, zeigte der Kanton Zug eigentlich bei anderen Gelegenheiten. Denn am Sechseläuten in Zürich und an der Olma in St. Gallen durfte die Fröschenzunft Ebel nebst anderen Fasnachtsorganisationen auf Einladung der kantonalen Stellen am Zuger Tag aktiv mitwirken und so einen Teil der zugerischen Kultur zeigen.

Den für Beiträge zuständigen Gremien des Kantons Zug empfehlen wir sehr, ihre Bedingungen zu überdenken, der Lotteriefonds würde etwas Grosszügigkeit sicher ertragen. Die entsprechenden Merkblätter sind ja nicht Gesetz, sondern mehr eine Anleitung. Und schliesslich tragen nicht zuletzt auch sehr viele Fasnächtler zum Erfolg von Swisslos und Swisslotto bei!

Hansruedi Nussbaum und Ernst Bürge, Baar