Giorgio Avanti veröffentlicht neues Buch

Publikation Zuger Künstler publizieren ihre «Gemalte Post» Ein originelles Postkartenprojekt von Giorgio Avanti und Andrea Christina Leisinger ist erneut in Buchform erschienen. 12.06.2021, 09.24 Uhr

(fae) Einmal wöchentlich spannen die Zuger Künstler Giorgio Avanti und Andrea Christina Leisinger zusammen und experimentieren gemeinsam mit Farben, kreieren Entwürfe, Formen, Figuren... lassen Fantasie, Kreativität und Inspiration freien Lauf. 2019 starteten sie im Rahmen dieses Austausches - aus einer spontanen Eingebung heraus - ein Kunstkartenprojekt: Wöchentlich schickten sie sich selbst gestaltete Ansichtskarten im Format A6, ganz analog per Post.

Es entstand ein regelmässiger Kunstdialog der besonderen Art. 2020 ist zu diesem Projekt der Bildband «Mal hin, mal her» entstanden. Nun, ein Jahr später, ist mit «Mal her, mal hin» ein Folgeband dieser «gemalten Wochenpost» erschienen. Das 223 Seiten starke Kunstbuch ist erhältlich in der Buchhandlung von Susanne Giger an der Sankt-Oswalds-Gasse 14 in Zug, zum Preis von Fr. 25.–