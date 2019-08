Die Website der Einwohnergemeinde Baar erscheint ab sofort in einem überarbeiteten Design, mit automatischer Geräteanpassung für mobile Endgeräte sowie mit einer neuen Navigation.

Die Website der Einwohnergemeinde Baar erscheint ab sofort in einem überarbeiteten Design, mit automatischer Geräteanpassung für mobile Endgeräte sowie mit einer neuen Navigation.

Gemeinde Baar mit neu gestaltetem Internetauftritt Die Website der Einwohnergemeinde Baar erscheint ab sofort in einem überarbeiteten Design, mit automatischer Geräteanpassung für mobile Endgeräte sowie mit einer neuen Navigation.

Im Mittelpunkt der überarbeiteten Startseite steht die Suchabfrage «Grüezi, was suchen Sie?». (Bild: Screenshot)

(rh/pd) Die Einwohnergemeinde Baar hat ihre Website überarbeitet. Der neue Auftritt präsentiert sich laut Mitteilung der Gemeinde «modern und frisch». Das Design ist «responsive», es passt sich automatisch auf das Gerät an, das gerade «surft». Über 70 Prozent der Zugriffe auf www.baar.ch erfolgen über mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet. Das neue Design bietet den Besuchern mit seiner neuen Navigation eine schnellere Übersicht über die wichtigsten Themen und so einen besseren Lesekomfort.

Im Mittelpunkt der überarbeiteten Startseite steht die Suchabfrage «Grüezi, was suchen Sie?» Der Besucher der Website gibt das gesuchte Thema direkt auf der Startseite ein und wird so auf die gewünschte Seite geführt. Eine weitere Neuerung ist die Einbindung eines iPayment-Moduls. Viele Onlinedienste (zum Beispiel Bestellungen von zivilstandsamtlichen Dokumenten) können neu per Kreditkarte oder Twint direkt bezahlt werden.

Weitere Ausbauschritte sind geplant

Für das Jahr 2020 sind weitere Ausbauschritte geplant. Einerseits die Einbindung eines sicheren Benutzerkontos (mit digitaler ID, SwissID oder ZugLogin). Dadurch können noch mehr Onlinedienste angeboten werden. Und andererseits ein Vorverkaufssystem für kulturelle Anlässe in der Rathus-Schüür oder im Gemeindesaal.