Der Nachbarschaftsverein Nabia feiert 50-jähriges Bestehen

Baar Seit 50 Jahren im Einsatz: Die «guten Seelen» der Nachbarschaft Inwil-Arbach Der Verein Nabia gestaltet das Quartierleben aktiv mit. Ausserdem sucht der Verein regelmässig den Kontakt zur Gemeinde und bietet Mithilfe beim Lösen von Quartierproblemen. Zum Jubiläum erhalten die rund 500 Mitglieder eine neue Vereinspräsidentin. Tijana Nikolic Jetzt kommentieren 05.09.2022, 11.30 Uhr

Erich Mangold, Caroline Vetter, Patrick Bolt und Erika Wyss (von links) vom Vorstand des Nachbarschaftsvereins Nabia in Inwil, der seit 50 Jahren besteht. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 01. September 2022)

Der Nachbarschaftsverein Nachbarschaft Inwil-Arbach (Nabia) feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ist am Freitag, dem 23. September, eine Feier in der Mehrzweckhalle Rainhalde in Inwil geplant, zu der alle der rund 500 Vereinsmitglieder eingeladen sind. Doch wie bleibt ein Quartierverein in der heutigen schnelllebigen Zeit ganze fünf Jahrzehnte aktiv? Caroline Vetter, seit Juni neue Vereinspräsidentin von Nabia:

«Der Vorstand sowie viele Mitglieder haben sich stets mit grossem persönlichem Engagement für das Quartier eingesetzt und versucht das Quartierleben aktiv zu gestalten. Ich denke, das ist es, was den Verein stets am Laufen hielt.»

Die 41-jährige Unternehmensberaterin ist seit rund fünf Jahren Vereinsmitglied. Damals ist die Luzernerin mit ihrer Familie von Zürich zurück in die Zentralschweiz nach Arbach gezogen.

Ausserdem waren alle Vorstandsmitglieder bisher tief verankert und gut eingebunden in der Nachbarschaft, was ihnen zusätzlichen Ansporn verlieh, weiss sie. Ziel war es stets, dass sich alle in den Quartieren Inwil-Arbach wohlfühlen.

Caroline Vetter ist seit der GV des Vereins im Juni die neue Vereinspräsidentin. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 01. September 2022)

«Nabia war für mich eine ideale Anlaufstelle, um mich rasch im Quartier einzufinden und um mich über die lokalen Vereine, Veranstaltungen oder Geschäfte und Angebote in der Umgebung zu informieren», erinnert sich Vetter. Von Nabia erfahren hat sie über eines der insgesamt sechs Anschlagbretter, die über die Quartiere verteilt sind und auf denen die aktuellen und wichtigsten Informationen aufgeführt sind.

Gemeinsam für Anliegen vor der Gemeinde einstehen

«Die Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur (VIG) der Nabia vertritt die Interessen des Quartiers zum Thema Verkehr und Sicherheit und hat sich beim Bau der Tangente eng eingebracht. Ansonsten organisiert der Verein kulturelle Anlässe wie die Ebeler Chilbi und die Adventsfenster im Winter, die zusammen bei einem Fakelumzug bestaunt werden können», so Vetter. Ausserdem steht der Verein in regelmässigem den Kontakt zur Gemeinde Baar und bietet Mithilfe beim Lösen von Quartierproblemen an.

Situation Barriere Arbach Die Barriere, die aktuell für Ärger sorgt, ist auch bei der Nabia und ihrer Arbeitsgruppe VIG ein Thema. «Im Quartier wurde mit Argwohn der einen und mit Freude der anderen Bewohnenden die Errichtung der flankierenden Massnahme Nr. 4 zur Tangente Zug-Baar verfolgt», so der Verein. Die Schranke auf der alten Baarerstrasse war Teil des gesamten Bauvorhabens, über das vom Volk abgestimmt wurde. Sie wurde schon vor der Abstimmung heftig diskutiert. Die Nabia erhielt Anfragen, sich für oder gegen die Weiterführung dieser Massnahme einzusetzen. Die Pro und Kontra-Argumente hielten sich bis zum heutigen Tage die Waage. Der Vorstand erachtet es deshalb als sinnvoll, dass sich vorerst die neue Situation mit der Barriere und der Tangente einpendelt. Später könnte der Nutzen und der Sinn allfällig objektiver geprüft werden. Die Verkehrs- und Infrastrukturgruppe der Nabia wird die Situation im Auge behalten. (tn)

Die «verhasste» Barriere Arbach. Bild: Alexandra Wey (04. August 2022)

«Einmal im Jahr bekommen alle Anwohner den sogenannten ‹Quartierkurier› mit einem Jahresrückblick, Informationen zu Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten oder Inseraten. Das ist zum Beispiel für Neuzuzüger sehr hilfreich», fährt Vetter fort. Die Quartiere seien multikulturell und stark gewachsen in den letzten Jahren. Sie ist sich sicher:

«Da braucht es einen Verein mit guten Seelen, die alle zusammenbringen und bei Anliegen helfen können.»

Früher, als der Schnee es noch zuliess, habe der Verein im Winter Schlittenrennen, eine Bachputzete im Frühling oder gemeinsame Wanderausflüge organisiert. Letztes Jahr wurde ein Seifenkistenrennen organisiert. «Aber auch die Infrastruktur wurde verbessert, die Leute anerkennen den Nutzen des Nachbarschaftsvereins», fügt Vetter hinzu.

Jüngere Anwohnende und Familien ansprechen

Die Verkehrsanbindung mit der Buslinie 14 konnte so im Austausch mit den Behörden verbessert werden. Früher habe es sonntags beispielsweise keine Busverbindung zum Bahnhof Zug gegeben. «Wir haben uns als Verein bei der Gemeinde für eine Busverbindung am Sonntag starkgemacht. Mittlerweile fährt der Bus sonntags alle 30 Minuten bis 20 Uhr», sagt Vetter.

Gerne möchte Vetter vielfältigere Personen und auch insbesondere Familien für den Verein begeistern. «Viele unserer langjährigen aktiven Mitglieder sind schon etwas älter», verrät sie. Ganz so einfach sei das jedoch nicht. «Besonders schwer war es diesen Frühling, neue Personen für den Vorstand zu gewinnen, da der langjährige Präsident Leo Hegmann und Vorstandsmitglied Georg Meyer aus dem Vorstand austreten wollten», so die neue Vereinspräsidentin weiter. Viele würden die Verpflichtung nicht eingehen wollen.

Um auch jüngere Generationen anzusprechen, hat Caroline Vetter nun einen Instagram-Account sowie eine LinkedIn-Seite für die Nabia erstellt und möchte die etwas veraltete Website des Vereins neu gestalten.

Ihr persönlich sei es wichtig gewesen, dass der Verein fortbesteht, weswegen sie das Präsidium angenommen habe:

«Ausserdem möchte ich etwas zurück an die Bevölkerung geben, mich engagieren und etwas bewegen.»

