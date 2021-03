Leserbrief Gemeinde sollte für Bürger handeln «Altgasse: Nun spricht der Gemeinderat», «Zuger Zeitung» vom 12. März 23.03.2021, 14.43 Uhr

Ja, Herr Arnold, so stimmt es. Die Gemeinde hat damals eine reine Gewerbezone eingerichtet, obwohl dort schon mehr als 50 Wohnungen existiert haben. Auch wurden später noch mehrere Hausaufstockungen mit zusätzlichen Wohnungen sowie etwa im Jahr 1985 je ein 18- und ein 30-Familien-Haus von Grund auf neu erstellt. Der Wohnungsanteil beträgt heute in dieser Arbeitszone fast 80Prozent. Die in dieser Zone erlaubten Emissionen haben anscheinend damals – und bis heute – keine Rolle gespielt.