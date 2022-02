Kanton Aargau/Kanton Zug Abgeschaut? Neues Wappen der Fusionsgemeinde Zurzach ähnelt jenem von Zug Am 1. Januar 2022 haben acht Aargauer Gemeinden ihre Selbstständigkeit aufgegeben und sind als Gemeinde Zurzach wiederauferstanden. Ein in der Schweiz mittlerweile häufiger Vorgang. Im Falle von Zurzach ist der Umstand interessant, weil die Fusionsgemeinde für ihr neues Wappen Anleihe beim Wappen des Kantons respektive der Stadt Zug nimmt. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 15.02.2022, 16.00 Uhr

Die am 1. Januar 2022 fusionierte Aargauer Grossgemeinde Zurzach hat ein Wappen gewählt, welches in seiner Grundidee demjenigen der Stadt Zug abgekupfert ist. Stefan Kaiser (zug/Luzerner Zeitung)

Von der Idee zu einer Gemeindefusion bis zum finalen Akt vergehen schnell Jahre. Von einer Fusion von Gemeinden rund um Zurzach im Kanton Aargau berichtete «Die Botschaft», die Zeitung für das Zurzibiet und die angrenzenden Gemeinden, Ende Dezember 2017. Der Name des Projekts «Rheintalplus+».

Was bei einer Fusion schnell Debatten auslöst, ist das Wappen der neuen Gemeinde. Mit dessen Wahl versuchen die Exponenten oftmals den zu fusionierenden Gemeinden diese schmackhaft, indem ein Wappen gewählt wird, in dem sich alle Fusionskandidaten in der einen oder anderen Form wiederfinden. Solche Kompromisse sind bei der Fusion von zwei oder drei Gemeinden noch machbar. Im Falle der neuen Fusionsgemeinde entlang des Rheins war eine Wappenmischung aber keine Option, denn dort verschmolzen acht Körperschaften zu einer.

Wie in Unterlagen zu diesem Zusammenschluss zu lesen ist, gab es sechs Vorschläge. Allen gemein war, dass der Rhein symbolisch in jedem Entwurf vorkam. Eine Idee war, das Wappen der neuen Gemeinde mit einer römischen Amphore zu bestücken, von welcher Wasser in den symbolisch dargestellten Rhein fliesst. In einem war die Sonne dominant. In einem anderen waren Perlen vorgesehen. Deren Zahl entsprach den Gemeinden, die sich zum neuen Gemeinwesen zusammenschlossen. In einer Abstimmung schwang jedoch ein anderer Vorschlag obenaus. Dieser zeigt ebenfalls Wellen. Deren Zahl entspricht den Gemeinden, welche in der neuen Gemeinde aufgingen. Dazu heisst es im Beschrieb in der «Aargauer Zeitung»: «Jede einzelne Welle steht für eine Gemeinde. Jede Gemeinde wird von einem Bach tangiert, am Schluss fliessen alle in den Rhein.» Diese Idee, fertig gedacht und ausgeführt, führt im Ergebnis zu einem Zuger Wappen, einfach in bewegter Form.

Das neue Wappen der Fusionsgemeinde erhält von den Fachleuten gute Noten

Die Fusionswilligen aus dem Kanton zogen bei der Gestaltung einen Heraldiker bei. Dieser war darauf bedacht, dass die Regeln der Wappenkunde eingehalten wurden. Die Fachpersonen der Stiftung Schweizer Wappen und Fahnen gaben dem neuen Wappen mit den acht Wasserläufen deshalb die Note gut. Gerade in den vergangenen Jahren sind Fusionen mit ihrem neuen Wappen bei den Heraldikerschaft durchgefallen. Deren Notengebung bewegt sich zwischen sehr gut und miserabel.

Die Namenswahl erledigten die Aargauer Gemeinden entlang des Rheins geräuschlos. Im Rennen waren von den ursprünglich genannten 20 Namen für die fusionierte Gemeinden letztlich noch Hochrhy, Kaiserrieth und Zurzach. Der Letztere erhielt am meisten Stimmen. Dies wohl auch deshalb, weil sich Zurzach am besten vermarkten liess. Das dortige Thermalbad wie auch die Mineralwasserquelle sind weitherum bekannt.

Eine Fusion ist so eine Sache. Von den elf Gemeinden, welche ursprünglich mit dem Zusammenschluss liebäugelten, blieben letztlich deren acht übrig. Eine Gemeinde, Mellikon, sagte wohl an der Gemeindeversammlung Ja zur Fusion, doch an der Urne verwarfen die Stimmbürger das Projekt 2019 wieder. Womöglich war der grosse Steinbruch im Dorf ein Grund für diese Entscheidung. Eine weitere Gemeinde (Fisibach) stieg ebenfalls aus. Somit verwandelte sich die neben Mellikon und Fisibach gelegene Fusionsgemeinde Kaiserstuhl von einer der kleinsten Gemeinden der Schweiz zur wahrscheinlich kleinsten Exklave derselben. Die Gemeinde Kaiserstuhl hatte eine Fläche von 0,32 Quadratkilometern. Der kleinste Staat der Welt, Vatikan Stadt, ist mit 0,44 Quadratkilometern fast einen Drittel grösser.

Die wohl kleinste Exklave der Schweiz

Was Kaiserstuhl aber mit Sicherheit ist: Sie ist die kleinste Exklave der Schweiz, welche einen Haltepunkt hat, der immerhin stündlich in Richtung Zurzach respektive nach Bülach eine Abfahrt bietet. Um den einzelnen Dörfern eine gewisse Eigenständigkeit innerhalb des neuen Verbundes zu gewähren, sind die Ortstafeln nicht mit Zurzach, sondern mit dem Namen der ehemaligen Gemeinde angeschrieben. Jedoch müssen die Ortstafeln trotzdem noch ausgewechselt werden, denn es heisst dann einfach Kaiserstuhl (Zurzach). Das alte schwarze «Z» des Wappens von Bad Zurzach in gotischer Schrift dürfte noch etwas erhalten bleiben. Es findet sich auf einer SBB-Lokomotive des Typs RE 620.

Zudem umschliesst die neue Gemeinde Zurzach die fusionsunwillige Gemeinde Mellikon vollkommen. Von dort geht es nur über Zurzacher Gebiet in die weite Welt hinaus, denn es gibt keinen Rheinübergang.

