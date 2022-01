Gemeinderat Baar nimmt sich fürs neue Jahr viel vor 249 Ziele haben sich der Gemeinderat, die Verwaltung und die Schulen für das Jahr 2022 gesetzt – von der Neophyten-Bekämpfung bis zur Überarbeitung der Gemeindeverfassung. 10.01.2022, 15.45 Uhr

Das vergangene Jahr war intensiv: An vier Gemeindeversammlungen und an drei Urnenabstimmungen konnten die Baarerinnen und Baarer die Geschicke ihrer Gemeinde mitbestimmen. Diese historisch wohl einmalig hohe Zahl ist Beleg dafür, dass sich in Baar etwas bewegt und dass viele Vorhaben anstehen oder bereits in der Umsetzung begriffen sind. Deutlich wird dies auch angesichts der hohen Anzahl an Zielen, die sich der Gemeinderat, die Verwaltung und die Schulen gemäss Mitteilung der Gemeinde für das Jahr 2022 vorgenommen haben. 249 sind es an der Zahl.

Die Jahresziele basieren auf dem Leitbild der Gemeinde. Dieses formuliert zu acht Politikbereichen wie Gemeinschaft, Bildung oder Sicherheit und Verkehr jeweils einen Leitsatz. Aus diesen Leitsätzen wurden Mehrjahresgedanken und Mehrjahresziele erarbeitet, die ihrerseits die Grundlage für die Jahresziele bilden. Zu jedem Jahresziel werden Massnahmen und Indikatoren festgelegt, die überprüfbar sind.

Die Abteilungen arbeiten Hand in Hand

Einige Jahresziele liegen auf der Hand. Nachdem im vergangenen Jahr die Grossprojekte Neubau der Schule Wiesental, Erweiterung und Sanierung der Schule Sternmatt 1 und Neubau Dreifachturnhalle Sternmatt 2 an der Urne genehmigt worden sind, startet nun die Umsetzung, mit der die Abteilungen Planung / Bau, Liegenschaften / Sport sowie Schulen / Bildung betraut sind. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Umsetzung der Strategie «Wohnen im Alter», die insbesondere die Abteilungen Finanzen / Wirtschaft und Soziales / Gesellschaft fordert. Letztere wird zudem im laufenden Jahr den Aufbau des neuen Kompetenzzentrums Gesellschaft forcieren. Die Abteilung Sicherheit / Werkdienst wird sich unter anderem der Realisierung von Unterflurcontainer-Anlagen widmen. Die Abteilung Präsidiales / Kultur hat in der Agenda den 2. Oktober 2022 rot angestrichen: Dann finden die Gesamterneuerungswahlen statt. Weitere wichtige Themen sind die Eröffnung des Bewegungs- und Begegnungsparcours Hopp-la, die Förderung erneuerbarer Energien, die neue Positionierung und das Jubiläum des Hallen- und Freibad Lättichs oder die Zentrums- und Bahnhofsplanung. Nach der erfolgreichen Umstellung der IT-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung sind während der Sommerferien die Schulen an der Reihe. Und nicht zuletzt wird die Gemeindeordnung – quasi die Verfassung der Gemeinde – einer Teilrevision unterzogen.

Die Bilanz 2021 ist zufriedenstellend

«Wir haben uns wie schon im vergangenen Jahr viel vorgenommen», lässt sich Gemeindepräsident Walter Lipp in der Medienmitteilung zitieren. «Die Ziele sind hochgesteckt, aber realistisch.» Die Jahresziele machen das Handeln der Verwaltung transparent. Dazu trägt auch die Auswertung der Ziele des vergangenen Jahres bei. Von den 275 Zielen wurden 182 komplett erfüllt. 66 Ziele wurden teilweise erreicht. 27 Ziele wurden als «nicht erfüllt» taxiert. «Mit dieser Bilanz dürfen wir zufrieden sein», wird Walter Lipp in der Mitteilung zitiert. Die Gründe für das Verfehlen eines Ziels sind vielfältig. Teilweise kam es zu von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Verzögerungen, oftmals machte das Coronavirus der Gemeinde einen Strich durch die Rechnung. Die nicht oder nur teilweise erfüllten Ziele wurden überprüft und sofern sinnvoll – allenfalls in angepasster Form – in den Katalog der Jahresziele 2022 übernommen. (haz)