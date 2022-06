Gemeindeversammlung Baarer Stimmende lehnen Antrag für Ukraine-Hilfe deutlich ab Der hohe Ertragsüberschuss im Jahr 2021 wird nach dem Willen des Gemeinderats verwendet. Darüber bestimmen zum wiederholten Mal nur wenige Besucher. Raphael Biermayr 14.06.2022, 21.34 Uhr

Baar hat finanziell die Weichen für die nähere Zukunft gestellt. Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Sie wurde geradezu zu einem Symbol für die wiedererlangte Freiheit hochstilisiert: die Rückkehr der Gemeindeversammlung Baar in den heimeligen Gemeindesaal nach dem pandemiebedingten Ausweichen in die weitläufige Waldmannhalle.

Die Euphorie dieser vermeintlichen Aufbruchstimmung teilten nicht allzu viele. Gerade einmal 119 Personen fanden sich ein. Das waren lediglich drei mehr als zuletzt im Dezember, als Covid-19 präsenter war, und fast nur halb so viele als am Vortag in Menzingen (233), das viermal weniger Stimmberechtigte zählt. Wohl ein Grund für das geringe Publikumsaufkommen: Zeitgleich fand auf dem Lättich ein Aufstiegsspiel der Baarer Fussballer in der 3. Liga statt. Dieses zog mehr Besucher an.

Stimmende vertrauen dem Gemeinderat

Im Gemeindesaal war derweil die Weltpolitik ein Thema. André Guntern, Präsident der ALG-Ortspartei, stellte den Antrag, 1 Million Franken für den Wiederaufbau der kriegsversehrten Ukraine zurückzustellen. Dies vor dem Hintergrund des Ertragsüberschusses von 10,3 Millionen Franken im Jahr 2021.

Es folgte eine langwierige Auseinandersetzung über die Verwendung von Ertragsüberschüssen, wie sie im finanzstarken Baar mittlerweile Tradition hat. Der Finanzchef Pirmin Andermatt (Mitte) hielt schliesslich eine flammende Rede, in der er auf die aktuellen geopolitischen Probleme und die damit verbundenen Herausforderungen einging und um Vertrauen für die Finanzpolitik des Gemeinderats warb.

Mit Erfolg: Alle Anträge im Zusammenhang mit der Rechnung wurden gutgeheissen. Das beinhaltete auch die Vorfinanzierung für das neue Schulhaus Wiesental über 7 Millionen Franken sowie zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 3 Millionen Franken.

Rückstellungen sollten konkret sein

Und was war mit dem Antrag der ALG? Dafür bestehe keine Rechtsgrundlage, sagte Pirmin Andermatt. Dies, weil nicht Rückstellungen gemacht werden könnten, ohne zu wissen wofür genau. Das ändere nichts daran, dass «der Angriffskrieg mit dieser Zerstörungsgewalt verabscheuungswürdig ist».

Andermatt stellte dem ALG-Präsidenten in Aussicht, gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt über konkrete Unterstützungsmöglichkeiten für den Wiederaufbau der Ukraine zu sprechen. Der Antrag wurde daraufhin grossmehrheitlich abgelehnt.

Viele heizen mit fossiler Energie

Die Auswirkungen des Kriegs in Osteuropa waren auch in anderem Zusammenhang ein Thema in Baar. Der Allenwindner Florian Erni von der ALG stellte dem Gemeinderat Fragen bezüglich der Umsetzung der Energiewende. Dies vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde einen hohen Anteil von Heizungen mit Gas und Öl ausweise.

Der Bauchef Jost Arnold (FDP) sagte, es laufe eine Machbarkeitsstudie. Deren Ziel ist es, den Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern Aufschluss über die Möglichkeiten für das Heizen mit erneuerbaren Energien in den verschiedenen Gemeindegebieten zu geben. Überdies würden in Zusammenarbeit mit der WWZ AG Abklärungen laufen, ob und in welcher Form Wärmeverbunde in Baar möglich sind.