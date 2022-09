Baar Waldschule Gemeindeversammlung

Gemeindeversammlung Baarerinnen und Baarer sagen Ja: Nächster Schritt Richtung Waldschule ist gemacht An der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend genehmigen die Baarerinnen und Baarer 330'000 Franken, um aus einem alten Munitionsdepot ein Waldschulhaus zu machen. Das Geschäft war unumstritten. Eigentlich. Kilian Küttel 15.09.2022, 21.01 Uhr

Aus einem alten Munitionsdepot im Höllwald soll ein Waldschulhaus werden. Bild: Christian H. Hildebrand (Baar, 21. Februar 2020)

Da steht es mitten im Naherholungsgebiet, unweit der Lorze, bestens zu erreichen mit dem Velo oder zu Fuss: Das ehemalige Munitionsdepot der Korporation Baar-Dorf wartet scheinbar nur, bis hinter seinen Mauern Leben Einzug hält. Und so weit dürfte es bald sein. Bekanntlich will die Gemeinde Baar das alte Lager zum Waldschulhaus umfunktionieren und so einen Ort schaffen, an dem rund 2200 Schülerinnen und Schüler Wald und Natur erleben können.