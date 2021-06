Oberägeri: Gemeindeversammlung stimmt für neuen Seezugang

Gemeindeversammlung Der neue Seezugang in Oberägeri kann realisiert werden - trotz kritischer Voten Nur wenige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sich zur Gemeindeversammlung in der Maienmatt versammelt. An Wortmeldungen und Anträgen mangelte es allerdings nicht. Auch der neue Badeplatz im Gebiet Breiten wurde nur mit einem Aber angenommen. Carmen Rogenmoser 22.06.2021, 00.03 Uhr

So könnte der neue Seezugang im Gebiet Breiten aussehen. Visualisierung: PD

Ob es am stürmischen Wetter lag oder doch an den eher sachlichen Themen der Traktandenliste? So oder so blieben viele der für die Gemeindeversammlung bereit gestellten Stühle frei. Nur gerade 78 Stimmberechtigte fanden sich am Montagabend in der Maienmatt ein. Gemeindepräsident Marcel Güntert (FDP) konnte denn auch zügig vorwärts machen. Neben dem Protokoll der letzten Versammlung, wurden auch die Traktanden Schlussabrechnung über Notkredite, Schlussabrechnung über Investitionen, Erneuerung des Konzessionsvertrags zwischen der Einwohnergemeinde Oberägeri und der WWZ AG, sowie die Genehmigung des Reglements Schulzahnarzt-Dienst wurden ohne Wortmeldungen angenommen.

Die Traktanden An der Oberägerer Gemeindeversammlung vom Montagabend hat das Stimmvolk Folgendes entschieden: Genehmigung des Protokolls der Versammlung vom 30. November; Annahme der Schlussabrechnung über Notstandskredit; Genehmigung der Jahresrechnung 2020, inklusive Zusatzantrag des Forums/der GLP zur Verdoppelung der Auslandshilfe sowie der Schlussabrechnung über Investitionen; die Erneuerung des Konzessionsvertrags zwischen der Einwohnergemeinde Oberägeri und der WWZ AG wurde genehmigt, genauso wie das Reglement für den Schulzahnarzt-Dienst; der Kredit für die Neugestaltung Seezugang Breiten wurde gesprochen; die Motion der FDP für ein Energie- und Wärmeverbundnetz wurde als teilerheblich erklärt; Motion der SVP für ein Einsichts- und Informationsrecht durch Änderung der Gemeindeordnung wurde teilerheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben.

Dass die anwesenden Oberägerer aber nicht nur zum Zuhören da waren, wurde beim Thema Jahresrechnung deutlich. Das Forum stellte gemeinsam mit der GLP den Antrag, dass vom Ertragsüberschuss (rund 3,2 Millionen Franken) 40'000 statt den vorgesehenen 20'000 Franken an die Auslandshilfe gehen. Die SVP forderte, dass ein Grossteil des Mehrertrags für coronabetroffene Betriebe und Privatpersonen sowie die lokale Gastronomie eingesetzt werde. Dieser Idee wurde eine Abfuhr erteilt. Der Antrag des Forums und der GLP hingegen haben die Stimmberechtigten gutgeheissen. «Da kann man geteilter Meinung sein, so funktioniert die Demokratie. Der Entscheid aber ist gefallen», fasste Gemeindepräsident Güntert zusammen.

Viele Anträge und eine Kompromiss-Lösung

Die gelebte Demokratie wurde nach der Vorstellung des Projekts zur Neugestaltung des Seezugangs Breiten, für das ein Objektkredit von 540'000 Franken veranschlagt wurde, weiter zelebriert. Neben einem neuen Bushäuschen soll für die Bevölkerung mehr Platz an Land entstehen, der Zugang zum See aber kanalisiert werden. Dadurch kann sich der Schilfbestand erholen. Die bestehenden Parkplätze werden aufgehoben. Heiri Kuhn von der SVP bemängelte, dass das Projekt das Behindertengleichstellungsgesetz zu wenig beachtet.

Die Mitte, vertreten durch Präsident Patrick Iten, stellte ebenfalls Forderungen in diese Richtung: Der seeseitig geplante Kiesweg soll mit Kinderwagen, Rollstühlen und Rollatoren uneingeschränkt benutzbar sein, zudem sollen Ein- und Ausstieg in See sicher ausgestaltet werden. Hintergrund für die Bedenken der Parteien ist auch die geografische Nähe des Pflegezentrums Breiten. Ein privater Antragsteller verlangte, dass die Parkplätze bestehen bleiben und die Fachkommission Tiefbau empfahl, in der Nähe ein öffentliches WC zu realisieren und zwischen der Strasse und dem Langsamverkehr eine weiter Rabatte einzuplanen.

Ein Antrag nach dem anderen wurde behandelt. Schliesslich wurde der Objektkredit angenommen, allerdings mit dem Zusatz, dass der geplante Kiesweg befestigt wird. Das Behindertengleichstellungsgesetz werde wo möglich beachtet, eine öffentliche Toilette und Parkplätze sollen so schnell wie möglich nachgeliefert werden - eventuell in Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinde, die bekanntlich das Zentrum Breiten sanieren wird, versicherte der Gemeindepräsident.

Konstruktives Vorgehen des Gemeinderates

Nicht für Anträge, dafür für viele Fragen und Wortmeldungen sorgte die Motion der FDP für ein Energie- und Wärmeverbundnetz. Das Interesse an diesem Projekt scheint gross zu sei. Konkrete Antworten konnte der Gemeinderat aber noch nicht geben. Erste Abklärungen seien im Gange, so Gemeinderat Beat Wyss (CVP). Grundsätzlich mache es Sinn, mit Seewasser Wärme und Kälte zu erzeugen. Klar sei zudem, dass eine Ausdehnung auf das ganze Gemeindegebiet nicht sinnvoll sei. Der Gemeinderat und die FDP empfahlen, die Motion als teilerheblich zu erklären. Diesem Vorschlag folgten die Stimmbürger.

Die Motion der SVP Oberägeri für ein Einsichts- und Informationsrecht durch Änderung der Gemeindeordnung schliesslich wurde als teilerheblich erklärt und gleich abgeschrieben. Der Begründung der Motion zu entnehmen, gehe es primär um die Rechnungslegung der Ägeribad AG, mutmasste Marcel Güntert. Dieses Anliegen habe der Gemeinderat erkannt und bereits reagiert: Die entsprechenden Unterlagen werden nun auf der Gemeinde-Website publiziert und die Zahlen in der Botschaft zur Sommergemeinde gut ersichtlich ausgewiesen. Damit gab sich die Partei zufrieden.