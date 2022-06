Gemeindeversammlung Geplantes Hundereglement sorgt in Walchwil für Diskussionen Der Walchwiler Gemeinderat will klare Vorgaben festlegen. Nicht alle stossen bei den Parteien auf Verständnis. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Hunde sollen künftig an die Leine genommen werden. (Symbolbild) Bild: Boris Bürgisser (Meggen, 28. Dezember 2021)

Die Walchwiler Gemeindeversammlung vom Dienstag, 21. Juni, soll – selbstredend im übertragenen Sinne – Hundehalter an die Leine nehmen. Der Gemeinderat will nämlich ein Hundereglement einführen. Ein solches sei nötig, weil es eine deutliche Zunahme von Tieren gegeben habe, «insbesondere jedoch wegen festgestellter Missstände wie des mangelhaften Führens und Nichtanleinens von Hunden sowie des Liegenlassens von Hundekot», heisst es in der Versammlungsvorlage.

Ein Blick in die Statistik der schweizerischen Tierverkehrsdatenbank Identitas zeigt: Ende Mai dieses Jahres waren in Walchwil exakt 250 Hunde gemeldet. Das ist der zweittiefste Wert im Kanton Zug vor Neuheim (176). Allerdings ist die Quote bezüglich Tiere pro 100 Einwohner hoch (6,5). Nur Neuheim (7,9) und Oberägeri (6,8) weisen höhere Werte auf. Der Walchwiler Gemeinderat folgt mit der geplanten Einführung des Reglements anderen Orten, erst kürzlich hat Risch eines erlassen.

Dauer der Leinenpflicht ist fragwürdig

In Walchwil sorgt das Reglement im Vorfeld für Diskussionen. So habe es bei der FDP zu reden gegeben, «ob es dieses wirklich braucht», schreibt der Ortsparteipräsident René Loosli auf Anfrage. Letztlich sei ein Reglement wegen «einer Minderheit von uneinsichtigen Hundehaltern» wohl doch nötig. Allerdings dürften Hunde nach Ansicht der Liberalen während der Winterzeit «mehr Auslauf und weniger Leinenpflicht» haben. Die Parteiversammlung der Mitte unterstützt den Gemeinderat in dessen Bestreben, nicht die generelle Leinenpflicht zu verordnen. Gegebenenfalls müsse das Reglement aber nachgebessert werden. Leinenpflicht gilt im Nachbarkanton Schwyz auf öffentlichen Wegen, weshalb viele auf den Walchwilerberg kommen und ihre Hunde dort frei laufen lassen würden, schreibt Mitte-Präsident René Dubacher auf Anfrage.

Überdies behandelt die Versammlung in Walchwil die Jahresrechnung 2021. Das Plus beträgt rund 6,5 Millionen Franken (budgetiert waren «lediglich» 1,8 Millionen Franken). Davon sollen 3,15 Millionen Franken in die Vorfinanzierung für neue Schulbauten fliessen. Der unerwartet gute Abschluss ist – neben weitaus höheren Steuererträgen –, auf geringere Ausgaben zurückführen. Darunter fallen auch mehrere Kreditunterschreitungen, wie aus der Vorlage hervorgeht.

SP will Teil der Millionen für Ukraine-Flüchtlinge

Die SP steht hinter der Vorfinanzierung von Schulraum, will vom Rest, der für das freie Eigenkapital vorgesehen ist, aber 200000 Franken abzweigen lassen: die eine Hälfte für Soforthilfe zu Gunsten von Flüchtlingen aus der Ukraine hierzulande, die andere für Massnahmen im kriegsversehrten Land.

FDP und Mitte unterstützen hingegen den Vorschlag des Gemeinderats über die vollumfängliche Zuführung an das Eigenkapital. FDP-Präsident Loosli schreibt in seiner Mitteilung zudem, dass der Gemeinderat für das kommende Jahr eine Steuersenkung plane, «sofern die Situation aus geopolitischen Gründen nicht komplett auf den Kopf gestellt wird». Das habe ihr Gemeinderat René Peyer kürzlich an der Parteizusammenkunft bekanntgegeben. (bier)

Die Gemeindeversammlung findet im Gemeindesaal statt und beginnt um 20 Uhr.

