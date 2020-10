Gemeindeversammlung in Baar: Diskussionen um einen Kiosk und das Klima Die Kredite für weitere Unterflurcontainer sowie einen neuen Spielplatz sind beschlossene Sache. Auch bei den beiden Motionen folgt die Bevölkerung dem Gemeinderat. Rahel Hug 01.10.2020, 22.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeindeversammlung wurde in die Waldmannhalle verlegt, weil dort die Mindestabstände eingehalten werden können. Bild: Rahel Hug (Baar, 1. Oktober 2020)

Der finanziell grösste Posten an der Baarer Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend (siehe Box) gab am wenigsten zu reden: Als erstes Traktandum legte der Gemeinderat einen Bruttokredit von 1,8 Millionen Franken für die flächendeckende Einführung von Unterflurcontainern vor. Und erhielt ohne eine einzige Wortmeldung grünes Licht für diese Vorlage.

Die 111 Stimmberechtigten in der Waldmannhalle sprachen sich auch für die Neugestaltung des Spielplatzes Sternmatt 1 sowie des Zugerwegs aus. Hier soll in Zusammenarbeit mit der Stiftung Hopp-la (www.hopp-la.ch) ein Bewegungs- und Begegnungsparcours für Jung und Alt entstehen. Kostenpunkt: 705 000 Franken. Ursprünglich war im Rahmen dieses Projektes auch ein mobiler Kiosk vorgesehen. Rückmeldungen verschiedener Parteien und Kommissionen zeigten aber eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Verpflegungsmöglichkeit: Der Gemeinderat wurde aufgefordert, diesen Punkt zu überdenken. Diese Hausaufgaben hat er gemacht. Gemeindepräsident Walter Lipp erklärte, man habe die Realisierung eines Kiosks in der bisherigen Form aus der Vorlage gestrichen.

«Betrieb eines Kioskes ist keine Staatsaufgabe»

Mirjam Arnold von der CVP sprach von einem «sehr vielseitigen und nachhaltigen Projekt». Ein durch die Gemeinde betriebener Kiosk jedoch wäre «ein riesiger Kostenpunkt, der nicht rentieren würde». Ähnlich sah dies Michael Riboni (SVP): «Der Betrieb eines Kioskes ist keine Staatsaufgabe.» Zudem würde ein Kiosk die bereits bestehenden Verpflegungsmöglichkeiten im Zentrum konkurrenzieren, so Riboni. Die SVP, genauso wie die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) forderten den Gemeinderat auf, Kosteneinsparungen zu prüfen. Auf einen Kürzungsantrag wurde jedoch verzichtet.

Weniger ist mehr - das findet auch die ALG, wie Vertreterin Anna Lustenberger in ihrem Votum sagte: «Der Platz soll nicht mit Spielgeräten überladen werden. Kinder brauchen auch freie Flächen, um sich zu bewegen.» Dass der Spielplatz erneuert werden muss und das Projekt Hopp-la eine sinnvolle Investition für die Zukunft ist, darüber herrschte Einigkeit.

Die Beschlüsse An der Gemeindeversammlung in Baar wurde folgendes entschieden: Der Kredit für Unterflurcontainer für Hauskehricht wurde gesprochen; Der Baukredit für «Hopp-la Baar» – Neugestaltung des Spielplatzes Sternmatt 1 und Zugerweg, wurde gesprochen; die Motion der GLP betreffend «Nachhaltige Investitionen» wurde teilerheblich erklärt; die Motion der ALG betreffend «Gemeindliche Klimastrategie» wurde teilerheblich erklärt; die Interpellation der FDP betreffend «Schulraumplanung» wurde beantwortet. (rh)

Weniger einig waren sich die Vertreter der Ortsparteien bei den beiden Motionen, die zur Abstimmung standen. In der Motion «Nachhaltige Investitionen» forderte die GLP einen Fonds zur Förderung von Projekten im Sinne der Energiewende, insbesondere von Photovoltaikanlagen. Für Adrian Rogger (SVP) kommt eine stärkere Förderung einer «Bevormundung durch den Staat» gleich. Am Ende gewann der Gemeinderat mit seinem Antrag eine Mehrheit: Die Motion wurde teilweise erheblich erklärt. Teilweise, weil der Gemeinderat, wie er in der Vorlage darlegte, in diesem Bereich bereits sehr aktiv sei und etwa eigene Photovoltaikanlagen erstelle.

Versammlung will keine Klimastrategie

Gleiches Spiel bei der gemeinsamen Motion von ALG und SP: Die Parteien wollten, dass der Gemeinderat eine Strategie und einen Massnahmenplan erarbeitet, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Gemeindepräsident Walter Lipp verwies auch hier auf laufende Projekte, das Label Energiestadt und das Energieleitbild. Der Meinung, dass die Gemeinde in diesem Bereich bereits genug aktiv ist, war eine Mehrheit im Saal: Auch diese Motion wurde im Sinne der Exekutive teilerheblich erklärt.