Die Gemeinde Oberägeri kauft drei Liegenschaften

Gemeindeversammlung Oberägeri kauft drei Liegenschaften ohne nennenswerte Opposition Erfolgreicher Abend für den Gemeinderat. Er brachte alle Sachgeschäfte komfortabel durch. Am meisten zu reden gab eine Motion, welche die Ausgabenkompetenz des Gemeinderats erhöhen will. Im kommenden Juni kommt das Geschäft wieder auf die Traktandenliste. Marco Morosoli 06.12.2021, 23.06 Uhr

Das lief am Montagabend genau nach dem Gusto des Oberägerer Gemeindepräsident Marcel Güntert. Er vertrat die drei Geschäfte an der Budgetgemeindeversammlung, in denen es um Grundstückskäufe oder den Tausch von Liegenschaften ging. Innerhalb von etwas mehr als 30 Minuten winkten die 124 anwesenden Oberägerer Stimmbürgerinnen und -bürger grossmehrheitlich Investitionen in Liegenschaften von insgesamt rund zehn Millionen Franken durch. Wobei die Zustimmungswerte vom ersten zum dritten Kaufentscheid leicht abnahmen, aber grossmehrheitlich blieben.

Es hatte aber auch mahnende Worte gegeben. So sagte Patrick Iten (Die Mitte), dass «der Landeserwerb nicht einen Hauptauftrag der Gemeinde» darstelle. Er machte zudem beliebt, bei der Suche nach Land, um darauf preisgünstigen Wohnungsbau zu betreiben, bei der Korporation oder bei der Bürgergemeinde vorstellig zu werden. Der Gemeindepräsident Marcel Güntert, der erst seit April 2021 dieses Amt innehat, konterte dieses Votum trocken mit dem Satz:

«Auch andere können Wohnraum fördern.»

Er sagte zudem, dass die Gemeinde preisgünstigen Wohnungsbau im Zentrum wolle, da die potenziellen Nutzer solcher Flächen eher ohne Auto seien und deshalb den öffentlichen Verkehr nutzen würden.

Liegenschaft steht unter Denkmalschutz

Hansjörg Kelderer (parteilos) versuchte die Versammlung davon zu überzeugen, dass der Gemeinderat allenfalls beim Kauf der Liegenschaft an der Mitteldorfstrasse darauf hinzuwirken könnte, dass das Gebäude aus dem Denkmalschutz zu entlassen sei. Kelterers Idee hinter seinem Manöver: eine Preisreduktion. Die Mehrheit der Anwesenden zeigte sich hingegen in vorweihnachtlicher Geberlaune.

Die Gemeinde Oberägeri kauft unter anderen das Haus an der Mitteldorfstrasse 4. Bild: Matthias Jurt (1. Dezember 2021)

Auch Einwände, dass der Staat respektive die Gemeinde nicht die Aufgabe hätten, auf Vorrat Landflächen für allfällige Tauschaktionen zu erwerben, gingen ins Leere. Der Gemeindepräsident hatte auch auf diesen Einwand eine schnelle Antwort:

«Wir haben eine Strategie. Wir haben auch Liegenschaften, aber nicht in Zentrumsnähe.»

Über wie viel soll der Gemeinderat selbst entscheiden dürfen?

Spannung ergab sich nur bei der Behandlung einer Motion des Forums Oberägeri. Diese beabsichtigt die Ausgabenkompetenz des Gemeinderats zu erhöhen. Aktuell liegt der Wert bei 500'000 Franken. Damit bewege sich die Gemeinde Oberägeri, so Marcel Güntert, im unteren Teil der elf Zuger Gemeinden. Das Forum wollte diese Kompetenz in einem Zug auf fünf Millionen Franken festlegen. Bei diesem Traktandum legten dann die Exponenten der Mahner all ihre Kraft in den Kampf. Hansjörg Kelderer prophezeite den Anwesenden:

«Dann haben wir gar nichts mehr zu sagen.»

Auch andere wollten die Motion nicht für erheblich erklären. Da Kelderer den Antrag stellte, die Ausgabenkompetenz auf zwei Millionen Franken zu reduzieren, waren bei der Behandlung der Motion zwei Abstimmungen durchzuführen.

Zum ersten Mal an der Budgetgemeinde 2021 mussten die Stimmen ausgezählt werden: Für eine Ausgabenkompetenz von fünf Millionen Franken stimmten 50 der Anwesenden, für zwei Millionen votierten 49. Knapp ging auch die Erheblicherklärung aus: 57 der Anwesenden stimmten mit Ja, dagegen sprachen sich 52 Personen. Der Gemeinderat Oberägeri muss nun bis im Juni 2022 einen Vorschlag über die Umsetzung des Geschäfts machen. Dann haben die Stimmberechtigten an der nächsten Gemeindeversammlung das letzte Wort.

Pius Meier erhält ein grosses Geschenk

Die anderen Geschäfte brachte die Gemeindeversammlung in schneller Abfolge durch. Darunter war mit dem Budget 2022 immerhin ein sehr gewichtiges Geschäft. Auch die Einstimmung der Finanzchefin Evelyn Rust auf eher harte Budgetzeiten erzeugte keinen Streitgegenstand.

Der Abschluss war dann versöhnlich. Den ehemaligen Gemeindepräsidenten Pius Meier, der als Folge der Nachwirkungen einer Corona-Erkrankung seine politische Karriere beendete, beehrten die Gemeinderäte und die Gemeinderätin mit einer Oberägerer Fahne an einem zehn Meter hohen Mast. Und einen Apéro reichte der Gemeinderat auch noch - draussen und so ohne Covid-Zertifikat.