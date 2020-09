Die Gemeinde Risch-Rotkreuz verändert ihr Dorfzentrum Sämtliche Geschäfte wurden an der Gemeindeversammlung vom

9. September in Risch-Rotkreuz gutgeheissen. Der Gemeinde steht ein grosses Bauprojekt bevor, das bis zum Jahr 2025 realisiert werden könnte. Cornelia Bisch 09.09.2020, 23.49 Uhr

So könnte der Neubau für Wohnen im Alter in Rotkreuz aussehen. Die definitive Gestaltung der Aussenansicht steht noch nicht fest. Visualisierung: PD

Acht Traktanden wurden an der Gemeindeversammlung Risch-Rotkreuz behandelt. Immerhin 162 Personen nahmen an der ersten Versammlung dieses Jahres teil. Eine weitere wird am 24. November folgen.