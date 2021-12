GV Hünenberg: Kredit für Aufwertung des Bösch genehmigt

Gemeindeversammlung Trotz scharfen Gegenargumenten: Hünenberger Stimmvolk genehmigt den Kredit für die Aufwertung des Bösch-Areals Die Hünenberger Gemeindeversammlung vom Montagabend steht ganz im Zeichen des Arbeitsareals Bösch. Nach einer beharrlichen Diskussion dürfen die Befürworterinnen des 910'000-Franken-Nachfolgekredits aufatmen. Linda Leuenberger 14.12.2021, 01.51 Uhr

So könnte es dereinst aussehen: Das Bösch in Hünenberg. Visualisierung: zvg

Just dann, als es schon eine Viertelstunde vor Versammlungsbeginn so aussieht, als wäre jeder Stuhl im Saal besetzt, schwingt hinten im Raum ein roter Samtvorhang auf und gibt den Blick auf noch mehr Stühle frei, und es vergehen keine fünf Minuten, da sind auch diese Plätze alle vergeben. 198 stimmberechtigte Hünenbergerinnen und Hünenberger finden sich am Montagabend im Saal Heinrich von Hünenberg ein, zu einer Gemeindeversammlung, die für ordentlich Redebedarf sorgen wird.

Knackpunkt ist das Traktandum Nummer 5. Dieses dreht sich um die Aufwertung des Arbeitsareals Bösch, beziehungsweise zunächst um die Aufwertung des dortigen Strassenraums. Gute anderthalb Stunden wird das Projekt, es nennt sich «Vision Bösch», die Stimmberechtigten beschäftigen. Das Visualisierungsvideo, welches der Vize-Gemeindepräsident und Bauvorsteher Thomas Anderegg zur Veranschaulichung des Projekts abspielt, erzählt die Geschichte eines hippen Stadtviertels mit Foodtrucks, Veloparkplätzen und begrünten Fassaden, und erinnert an die Campusanlagen US-amerikanischer Techkonzerne wie Apple oder Google. Mit dem Kredit von 910'000 Franken, um den es an diesem Montagabend geht, will die Gemeinde Hünenberg den Strassenraum aufwerten, Parkieranlagen andenken, eine Trägerschaft gründen, den Standort fördern und ein externes Projektmanagementteam anheuern. Von den Ortsparteien hat nur die SVP im Vorfeld die Nein-Parole gefasst. Umso unerwarteter die scharfen und ausführlichen Stellungnahmen, mit welchen sich vor allem Besitzer von Grundstücken auf dem Bösch-Areal dezidiert gegen das Projekt aussprechen.

Die Voten von zwölf Männern und einer Frau, die sich zur Vision Bösch äussern, werden zwar ruhig vorgetragen, im Verlaufe des Abends droht die Stimmung allerdings ins Säuerliche zu kippen. Seitens der Gegner wird sich über das Projektmanagement der Gemeinde echauffiert und es fallen Begriffe wie «Diktatur», «Enteignung» und «sozialistische Planwirtschaft». Was die Antagonisten vor allem zu beschäftigen scheint, sind der Zeitdruck (bis Ende 2025 muss der Baubeginn erfolgen, sonst gibt es keine Gelder vom Bund), Ungewissheit (man wisse gar nicht, worüber konkret abgestimmt würde, denn die Resultate der Gestaltungs- und Machbarkeitspläne, für welche die Hünenberger Stimmberechtigten im vergangenen Jahr 290'000 Franken gesprochen haben, liegen noch nicht vor) und der mangelnde Einbezug (die Grundeigentümer seien zu wenig oder gar nicht über die Planung aufgeklärt und ebenso wenig angehört worden). Zudem drücken mehrere Grundeigentümer ihre Bedenken aus, dass sie enteignet würden, falls sie ihre Grundstücke der Gemeinde nicht gratis abträten.

Bauvorsteher Thomas Anderegg und Finanzvorsteherin Renate Huwyler nehmen wiederholt zur Kritik Stellung und mögen die Vorwürfe grösstenteils zu entkräftigen. So sei es wichtig, mit der Vision Bösch «förschi» zu machen, um beispielsweise gegenüber der Suurstoffi oder Papieri konkurrenzfähig zu bleiben. Zudem hätten mehrere vielversprechende Unternehmen bereits Interesse angezeigt – was, in den Worten von Renate Huwyler, «substanzielle Steuereinnahmen» in Aussicht stelle. So seien beispielsweise Gespräche mit dem Nationalen Institut für Cybersicherheit im Gange. Natürlich gebe es derweil noch viele offene Fragen zur konkreten Umsetzung des Projekts, aber der Sinn des 910'000-Franken-Kredits liege darin, Mittel zu generieren, um intensiv Gespräche zu führen und die Planung zu festigen. «Nur wer sät, kann später ernten», werden mehrere Befürworterinnen und Befürworter des Kredits an diesem Abend sagen.

Schlussendlich wird das Begehren deutlicher angenommen, als die Diskussionsrunde nahegelegt hatte: 142 Hünenbergerinnen und Hünenberger stimmen Ja, 50 stimmen Nein. Das Aufatmen im Raum ist förmlich spürbar.

Frist für die Nachbarschaftshilfe erneut verschoben

In verhältnismässig reibungsloser Manier gehen die acht anderen Traktanden vom Tisch. Sie werden alle von der grossen Mehrheit an- und zur Kenntnis genommen. In Sachen Motion zur Erweiterung der Freiwilligenarbeit im Sinne von Kiss («Keep it small and simple»), die entgegen der Absichten des Gemeinderats an der letzten Versammlung erheblich erklärt wurde, scheinen allerdings nicht die Fortschritte erzielt worden zu sein, die sich die Motionärinnen gewünscht hätten. Zwar findet am 9. März 2022 nun eine Auftaktveranstaltung im Saal Heinrich von Hünenberg statt. Die Gemeinde verlängert die Frist zur Erledigung der Motion aber wiederholt – bis im Dezember 2023.