Gemeindeversammlung Wenn der Unterägerer Finanzchef die Zahlen per Live-Schaltung präsentiert Ohne viel Gegenwind konnten die 12 Traktanden der einzigen Gemeindeversammlung dieses Jahres abgespult werden. Dies auch, weil Gemeinderat sich kompromissbereit zeigte. Carmen Rogenmoser 14.12.2020, 23.40 Uhr

Das Unterägerer Gemeindehaus muss saniert werden. Bild: Matthias Jurt (24. April 2020)

Als ein historischer Ereignis bezeichnete Gemeindepräsident Josef Ribary (FDP) die Gemeindeversammlung (GV) in Unterägeri. Noch nie seien die Rechnungs- und die Budgetgemeinde während einer Versammlung abgewickelt worden. Bekanntlich hat die Coronapandemie hat in den letzten Monaten so einiges durcheinander gebracht. Und so war denn nicht nur die GV an sich eine Premiere, sondern auch die Video-Zuschaltung des Finanzchefs Josef Iten-Nussbaumer (CVP), der sich in Quarantäne befand.