Ägerital Gemeinsam in Sachen Kultur Das Ressort Kultur der beiden Einwohnergemeinden Oberägeri und Unterägeri wird vom Kulturbeauftragten Andreas Betschart geführt. 26.08.2022, 16.04 Uhr

Die Gemeinden Unter- und Oberägeri spannen in der Kultur zusammen. Laut einer gemeinsamen Mitteilung sollen so Synergien geschaffen und genutzt werden. Das Ressort Kultur der beiden Einwohnergemeinden wird vom Kulturbeauftragten Andreas Betschart geführt. Andreas Betschart verantwortete bereits sechs Jahre lang das Ressort Kultur der Gemeinde Unterägeri, bevor er im Jahr 2022 auch Kulturbeauftragter in Oberägeri wurde.