Gespräch mit abtretenden Präsidenten der Zuger Kantonalkirche

Kirche Kanton Zug «Gemeinsam kann man viel bewegen» – ein Gespräch mit den beiden abtretenden Präsidenten der Zuger Kantonalkirchen Karl Huwyler, höchster Zuger Katholik, und Rolf Berweger, höchster Zuger Reformierter, schauen auf eine bewegte Amtszeit zurück mit Höhepunkten und Herausforderungen. Zum Ende ziehen sie ein Fazit, welches von starker Verbundenheit und Ökumene geprägt ist. 30.12.2021

Haben acht Jahre lang eng zusammengearbeitet und geben nun ihr Amt ab: Rolf Berweger (links), Kirchenratspräsident der Reformierten Kirche Kanton Zug, und Karl Huwyler, Präsident der Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ). Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2021)

Per 1. Januar 2014 wurden die Präsidien der beiden Kantonalkirchen gleichzeitig neu besetzt. Nach acht Jahren gibt Karl Huwyler, Präsident der Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ), sein Amt an Stefan Doppmann ab. Und Rolf Berweger, Kirchenratspräsident der Reformierten Kirche Kanton Zug, wird von Ursula Müller-Wild abgelöst. Gemeinsam lassen die Herren ihr Präsidium Revue passieren.

Sie beide stehen nun am Ende Ihrer achtjährigen Amtszeit. Wie fühlen Sie sich?

Karl Huwyler: Sehr gut. Ich hatte eine tolle Zeit als Präsident und denke, dass ich einiges habe bewegen können, auch wenn nicht immer alle «Pässe» zu einem «Goal» geworden sind. Das ist auch in Ordnung so, denn wäre das Präsidium nicht mit Herausforderungen einhergegangen, hätte ich den Job vermutlich gar nicht erst angenommen.

Rolf Berweger: Auch ich fühle mich bestens – ich bin zufrieden mit meiner Amtsperiode und verspüre keinerlei Wehmut, dass sie nun zu Ende ist. Es ist schön, rückblickend zu sehen, dass man vieles in der Reformierten Kirche mitbewegt hat.

Wie beurteilen Sie allgemein die Entwicklung der Katholischen respektive Reformierten Kirche im Kanton Zug in den vergangenen Jahren? Und wo steht sie jetzt?

Karl Huwyler: Ich denke, die Kirche im Kanton Zug schlägt sich ganz gut im Vergleich zu anderen Orten. Sie hat hier nach wie vor eine Relevanz und kann sich auch in die Politik einbringen. Dabei pflegt sie gute Verbindungen, wahrt aber stets den nötigen Sicherheitsabstand. Dass die Kirche schon lange nicht mehr die Rolle einer «Taktgeberin» hat, ist Tatsache. Aber sie spielt nach wie vor eine wichtige Rolle in der Gesellschaft, und sie gibt auch heute noch vielen Menschen ein gewisses «Heimatgefühl». Überdies wird die Konfession immer weniger wichtig, zumindest ausserhalb der Eucharistie.

Rolf Berweger: Dass auch die Reformierte Kirche im Kanton Zug gut dasteht, ist sicher ihrer engen Vernetzung zu verdanken. Diese wiederum ist möglich durch die allgemeine Kleinräumigkeit im Kanton. Wir waren und sind stets bereit, unsere gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Und die Menschen nehmen durchaus wahr, dass die Kirche neben ihrem kirchlichen Auftrag der Verkündigung noch Weiteres leistet, unter anderem im sozialen Bereich. Die gute Situation, derer wir uns erfreuen dürfen, ist nicht zuletzt auch der bestens funktionierenden Ökumene zu verdanken. Diese ist in Zug sehr ausgeprägt. Die enge Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirche hat uns in den vergangenen Jahren gestärkt.

Karl Huwyler: Absolut. In unserem Fall war es sicher ein Vorteil, dass Rolf Berweger und ich das Amt gleichzeitig angetreten haben. Das hat uns von Anfang an sehr verbunden, was sich als äusserst konstruktiv erwiesen hat. Gemeinsam kann man viel bewegen. Ich bin gespannt, wie die Zusammenarbeit unserer Nachfolge aussieht.

Und mit welchen Hürden hatten die beiden Kirchen zu kämpfen beziehungsweise was waren die grössten Herausforderungen?

Karl Huwyler: Eine unserer grössten Aufgaben war und ist sicherlich, dass wir die Position der Kirchen in der Gesellschaft festigen können. Sowohl die Menschen, aber auch Firmen und Institutionen sollen erkennen, dass die Kirche in mehrfacher Hinsicht einen Mehrwert für die Bevölkerung und das Gemeinwohl schafft, wie es Rolf Berweger vorhin bereits angetönt hat. In diesem Zusammenhang beschäftigt uns, wie wir die Menschen generell besser erreichen. Jetzt in der Zeit von Corona sind wir beispielsweise vermehrt auf die Bevölkerung zugegangen mit verschiedenen Hilfsaktionen, Onlinegottesdiensten, mit der Einladung zur «Langen Nacht der Kirchen» und mit der fahrenden Kapelle, die während einer Woche an verschiedenen Stationen im Kanton für wertvolle Begegnungen sorgte.

Rolf Berweger: Ich denke, die finanzielle Lage dürfte die Kirche irgendwann beschäftigen. Zwar stehen wir im Moment ganz gut da, aber die Frage nach der finanziellen Zukunft der Kirche hängt wie ein Damoklesschwert über uns. Wann dies akutes Thema sein wird, ist ungewiss, aber es wird kommen. Was uns jüngst besonders beschäftigt, ist der Mitgliederschwund. Durch die Coronapandemie hat sich dieser noch verstärkt.

Inwiefern stehen die Kirchenaustritte mit der Pandemie im Zusammenhang?

Rolf Berweger: Viele Gläubige können partout nicht verstehen, dass sich auch die Kirche an die gesetzlichen Vorgaben und an die Weisungen des Bundesrates zu halten hat. Weil wir dieser Pflicht nachgekommen sind, haben uns sehr viele teils vorwurfsvolle Austrittsschreiben erreicht. Das ist sehr ernüchternd, denn als Kirche waren wir in dieser schwierigen Zeit immer darum bemüht, trotz der Einschränkungen und strengen Regelungen so gut es ging ­allen Menschen gleichermassen die Teilnahme zu ermöglichen. Abgesehen davon hat die Pandemie uns Kirchen auch Chancen geboten.

Welche zum Beispiel?

Rolf Berweger: Vor allem auf dem Gebiet der Digitalisierung. Corona hat uns gezwungen, Mittel und Wege zu finden, unser Angebot weiterhin zu den Menschen zu bringen. Schön dabei war zu sehen, wie alle Mitarbeitenden grosse Flexibilität gezeigt und sich mit guten Ideen eingebracht haben. Wir haben einiges gelernt durch die Coronakrise. Diese Errungenschaften sollten wir auch für die Zukunft mitnehmen.

Karl Huwyler: Dem stimme ich zu. Dennoch ist es wichtig, dass wir die Menschen auch künftig nicht nur digital, sondern auf persönlicher Ebene erreichen.

Ganz spontan: Was waren Ihre persönlichen Höhepunkte während Ihrer Amtszeit?

Karl Huwyler: Da fällt mir als Erstes die Motion vom Dezember 2020 ein, welche verlangte, dass juristische Personen im Kanton Zug von der Kirchensteuer befreit werden, respektive diese für sie freiwillig sein soll. Dass die Motion mit einer so grandiosen Mehrheit abgelehnt worden ist, hat mir ein gutes Gefühl und sehr viel Zuversicht gegeben. Ferner war für mich als Stiftungsratsmitglied von Hospiz Zentralschweiz ein weiterer Höhepunkt, dass wir das Hospiz über alle Konfessionsgrenzen hinaus haben etablieren können.

Rolf Berweger: Die Motion war auch für mich ein prägendes Thema. Weiter ganz besonders in Erinnerung ist mir der nationale ökumenische Gedenk- und Feiertag in Zug unter dem Motto «Gemeinsam zur Mitte» am 1. April 2017 anlässlich 500 Jahre Reformation und 600 Jahre Bruder Klaus. Ich war Teil des Organisationskomitees. Die Feier war grossartig. Noch nie zuvor wurde Ökumene so intensiv gelebt wie an jenem Tag. Was mich über all das auch noch freut: Als damaliger Bauchef des neuen Reformierten Kirchenzentrums ist es grossartig zu sehen, dass der Bau gut gelungen und mittlerweile fast abbezahlt ist (lacht).

Nun naht der Tag der Amtsübergabe. Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin respektive Ihrem Nachfolger?

Karl Huwyler: Ganz viel Kreativität! Und auch viel Freude an der Sache, denn dieses Präsidium ist mehr als nur ein Verwalterjob. Ich wünsche ihm auch die Kraft, die Kirche immer von neuen Ideen zu überzeugen. Weiter eine gute Teamarbeit, und dass er die Spannungen, welche intern auch mal entstehen können, aushält.

Rolf Berweger: Auch ich wünsche meiner Nachfolgerin diese Kreativität, dass sie Wege findet, die kirchlichen Leistungen gegenüber der Gesellschaft zu kommunizieren und zu vermitteln. Zudem wünsche ich ihr gutes Teamwork und eine gesunde Konstanz.

Und was tun Sie beide mit der neu gewonnenen Freizeit?

Karl Huwyler: Ich werde mich nun verstärkt auf mein Engagement beim Hospiz Zentralschweiz konzentrieren. Ausserdem bin ich vor einem halben Jahr Grossvater geworden. Mir wird also nicht langweilig.

Rolf Berweger: Ich möchte mit meiner Frau auf Reisen gehen, neue Kulturen kennen- und neue Sprachen sprechen lernen.

