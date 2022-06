Kolumne Mein Thema Gemeinschaft erleben Bruno Hübscher, Katholischer Behindertenseelsorger Luzern, über ein Erlebnis an einer Erstkommunion. Bruno Hübscher 16.06.2022, 13.36 Uhr

Letzte Woche feierten die Kinder einer Heilpädagogischen Schule ihre Erstkommunion. Ich fragte einen Jungen, was denn für ihn das Wichtigste bei der Feier sei. Er antwortete: «Natürlich, dass ich zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden feiern kann. Wir schwatzen, gehen fein essen, spielen und erzählen uns Witze. Vielleicht singen wir nachher noch ein wenig zusammen…»

Viele Seelsorgende hätten sich als Antwort wohl eher: «Der Empfang der heiligen Kommunion» erhofft. Ich finde die Antwort des Buben aber prima: Zuallererst sollte es doch um den Aufbau einer guten Gemeinschaft gehen, eben einer «communio». Und wenn es dann in dieser Gemeinschaft allen gut geht, können wir das in einer Feier auch noch mit dem Teilen des Lebensbrotes bekräftigen.

So stimmt die Reihenfolge für mich am besten. Ab dem 1. August gebe ich mein Amt als Behindertenseelsorger ab und wechsle in die Pfarrei Gettnau mit der Hoffnung, dass ich dort viele Verbündete finden werde, denen der Aufbau einer tragenden Gemeinschaft ebenfalls ein Herzensanliegen ist. Ich finde, das sollte es in unserer Kirche überall sein.