Gute Stimmung im Hünenberger Fasnachtsdörfli

Fasnacht Gemütliches Treiben im Fasnachtsdörfli: Das Hünenberger Alternativprogramm begeistert Etwas anders, aber nicht minder kreativ und freudig ging es dieses Jahr in Hünenberg zu und her. Risotto und Wurst vom Feuer inklusive. Jasmin Maier 27.02.2022, 18.00 Uhr

Selbst gebrätelt am Holzstecken schmeckt die Wurst am besten. Bild: Christian H. Hildebrand (Hünenberg, 26. Februar 2022)

Nach einem komplett fasnachtslosen Jahr startet die kunterbunte Tradition in eine neue Runde. Die Fasnacht in der Gemeinde Hünenberg konnte nicht wie in den Jahren vor Corona durchgeführt werden, der Umzug sowie das traditionelle Eichefrässer-Verbrennen finden heuer nicht statt. Die Eichezunft Hünenberg hat sich für ein Alternativprogramm entschieden und das Fasnachtsdörfli ins Leben gerufen.