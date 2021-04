Generalversammlung Hanspeter Rhyner neues Vorstandsmitglied der Zuger Wirtschaftskammer Er wurde an der Zuger Wirtschaftskammer-GV mit deutlicher Mehrheit gewählt. 15.04.2021, 17.27 Uhr

Hanspeter Rhyner Bild: PD

Die ordentliche Generalversammlung der Zuger Wirtschaftskammer (ZWK) fand coronabedingt schon zum zweiten Mal ohne physische Teilnahme der Mitglieder statt. Diese konnten ihre Stimmrechte in schriftlicher Form durch Vollmacht an einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. 118 von 458 wahlberechtigte Mitglieder machten davon Gebrauch. Dies kommt einer Wahlbeteiligung von guten 25 Prozent gleich – höher als im letzten Jahr.

Dabei wählten die Mitglieder Hanspeter Rhyner mit 116 von 118 Stimmen in den Vorstand der ZWK. Der Chef der Zuger Kantonalbank ersetzt beim Wirtschaftsverband Pascal Niquille, den früheren CEO der Zuger Kantonalbank. Das Finanzinstitut bleibt somit im Gremium vertreten. Ferner wurden folgende vier Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren bestätigt: Sabine Fersch, Inhaberin Fersch-Management-Consulting, Baar (Vorsitz Ausschuss Bildung und Personal), Dirk Hoffmann Head of Strategic Projects Metall Zug AG, Zug (Vorsitz Ausschuss Industrie und Technologie), Thomas Rohner, Head Premium Clients Central-/Middle- and Northern Switzerland Credit Suisse (Schweiz) AG, Zug, Markus Vogel, Partner, Leiter Tax & Legal Zentralschweiz KPMG AG, Zug

Die Traktanden der Generalversammlung wurden allesamt gutgeheissen: Die Mitglieder segneten sowohl den Jahresbericht 2020 wie auch das Budget 2021 ab und erteilten dem Vorstand Entlastung. Die Mitgliederbeiträge, die 2020 angepasst wurden, bleiben unverändert.

Umwelt steht im Mittelpunkt des Jahres

Am anschliessenden virtuellen Info-Anlass der Generalversammlung stellte ZWK-Präsident Andreas Umbach den thematischen Schwerpunkt der Organisation für 2021 vor: Nachhaltigkeit. Die CO2-Emmissionen des Kantons Zug werden vom WERZ Institut für Wissen, Energie und Rohstoffe Zug der Ostschweizer Fachhochschule genauer unter die Lupe genommen. Ziel der Studie ist es, aufzuzeigen, was Zuger Unternehmen bereits heute Wertvolles leisteten, um dem Klimawandel zu begegnen und andere Unternehmen dazu zu motivieren, ihr Verbesserungspotenzial zu nutzen. Einen Wechsel gibt es auch auf der Geschäftsstelle: Tanja Süssmeier, die die Geschäfte der Zuger Wirtschaftskammer 19 Jahre lang führte, orchestrierte die GV zum letzten Mal und erhielt von ihrem Präsidenten viel Lob: «Sie hat alles abgedeckt, von Detailthemen bis zu Strategie und Vision.» Süssmeiers Nachfolgerin, Karin Kofler, trat ihr Amt per 1. April an. Die langjährige Wirtschaftsjournalistin nutzte am Anlass die Gelegenheit, sich den Mitgliedern vorzustellen.

In Chatrooms tauschten sich anschliessend rund 60 Mitglieder mit den Vorstandsmitgliedern aus.

Für die Wirtschaftskammer: Cécile Alder

