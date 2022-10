Andreas Busslinger erhält einen Preis

Genuss-Film-Festival Zuger Fotokünstlerinnen und -künstler ausgezeichnet Auch in diesem Jahr werden im Rahmen des Genuss-Film-Festivals kreative Menschen geehrt. Marco Morosoli 11.10.2022, 05.00 Uhr

Das Genuss-Film-Festival stellt Kulinarik mit Film- und Fotokunst in den Kontext. Hier eine Impression von 2020. Archivbild: Christian Herbert Hildebrand

Von Ende September bis Anfang Oktober ist jeweils für eine Woche am Zugerseeufer beim Genuss-Film-Festival Hochgenuss angesagt. Dabei bringen Spitzenköche einen Viergänger auf den Tisch, welchen die am Bankett Teilnehmenden nicht so schnell vergessen. Dies geschieht jeweils nach der Vision eines Kinofilms. Dieser hat natürlich auch einen direkten Bezug zum Essen oder zum Trinken. Im Laufe der Zeit hat das Genuss-Film-Festival schon viele Preise verliehen.

Die letzten Preisgaben gingen an verdiente Fotografen aus dem Kanton Zug. Der Baarer Fotograf Andreas Busslinger durfte sich über die Auszeichnung des «Zuger Fotografen des Jahres» freuen. Busslinger hat in seiner Karriere schon viele Anlässe für die Ewigkeit gebannt. Das Eidgenössische Schwingfest vom August 2019 war nur einer dieser Sondereinsätze. Bekannt geworden ist Busslinger durch sein eindrückliches Wellenbild am Zugersee, das er während des Wintersturms Lothar am 26. Dezember 1999 in Zug aufgenommen hat.

Den «Genuss Foto Award» erhielt mit Christian Herbert Hildebrand ein weiterer Zuger. Die Nachwuchsfotografen Estela Hämmerle und Patrice Alonso Poissonnier erhielten derweil den «K'werk Foto Award».

Das Genuss-Film-Festival hat sich mittlerweile einen sehr guten Namen geschaffen. Das zeigte sich unter anderem darin, dass die Gewinnerin des Film-Awards, die Film-Produzentin Anne Walser, für die Preisverleihung nach Zug kam. Und dies, obwohl gleichzeitig das Zürich Film Festival im Gange war.