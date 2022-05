Gluscht: Food-Festival am Zugersee

Genuss Leckereien an der Seepromenade: Dieses Food-Festival macht «gluschtig» Am Zugersee dreht sich seit Donnerstagmittag alles um Gerichte aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt. Über 30 Essensstände sind aufgebaut – viel Feines und Unterhaltung warten bis am Sonntag auf die Besucherinnen und Besucher. Lilo Sterki 05.05.2022, 19.00 Uhr

Zum Auftakt am Donnerstag werden vegetarische und vegane Gerichte präsentiert. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)

Die grauen Regenwolken trüben den Himmel über Zug, aber die Stimmung am Food-Festival «(g)Luscht ufs Läbe» lässt sich vom Wetter, welches am Donnerstag zu wünschen übrig lässt, nicht vermiesen. Arbeiterinnen und Arbeiter schlendern in ihrer wohlverdienten Mittagspause am See entlang und finden internationale Küchen wie auch besonders gesunde und umweltbewusste Essensstände vor. Schliesslich lautet das Motto, mit welchem die Veranstalter das Festival beginnen, «Bio/Vegan/Vegi».

«Das Gluscht-Festival soll die Leute wieder aus ihrem Zuhause locken und für das anstehende Bregenzer Gluscht-Festival aufwärmen», erzählt der Veranstalter, Claus Hofmann. Besagter Event wird im September 2022 stattfinden und den Rahmen der Veranstaltung, so wie sie Zug bereits kennt, sprengen. Claus Hofmann bemerkt, dass Besucherinnen und Besucher sich auf grössere Dimensionen gefasst machen und sich dafür hier perfekt vorbereiten können.

Trotz Regen fanden einige Besucherinnen und Besucher den Weg an die Seepromenade. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)

Auch nach Feierabend ist etwas los

Wer sich am Freitag nach Grillspezialitäten sehnt, kann sich beim Food-Festival verpflegen. Barbecue und rund 300 verschiedene Mittagessen warten pünktlich um 12 Uhr auf die Besucherinnen und Besucher. Wenn die Arbeit es jedoch nicht zulässt, sich ein feines Mittagessen zu holen, ist es auch um 16 Uhr nicht zu spät, um an der Seepromenade vorbeizuschauen. Die ersten 300 Gäste werden mit einem Feierabendbier der Braui Baar in Empfang genommen, welches ausnahmsweise nur einen statt sechs Franken kostet.

Süsse Waffeln erfreuen den Gaumen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)

Eine Essensstandbesitzerin ist sich bereits sicher, dass dieses Angebot einige Gäste anlocken und die Leute vermehrt an ihrem Corndog-Stand vorbeiführen wird. Sie hofft: «Ich möchte, dass die Besucherinnen und Besucher nach der andauernden Coronazeit wieder Freude verspüren, an ein Food-Festival gehen zu können.» Lachend fügt sie hinzu, dass das aktuelle Wetter dabei zwar nicht hilft, aber: «Was noch nicht ist, kann noch werden.»

Ein Kunstatelier für die kleinen Gäste

Weiter geht es mit einem Familientag am Samstag, an dem sich die Kinder im Kunstatelier austoben können, während die Eltern sich beim Apérol-Spritz-Büssli bedienen oder sich von einem Tischzauberer in den Bann ziehen lassen. «Im Verlaufe des Wochenendes haben wir vor, die Unterhaltungsangebote des Festivals auszubauen, um das Erlebnis noch aufregender zu gestalten», so Claus Hoffman auf die Frage, wie das Programm für die nächsten Tage aussieht. Von 12 bis 22 Uhr ziehen demnach nicht nur die Essenszelte die Leute an, sondern auch DJs und Stelzenläufer.

Streetfood ist zurzeit in aller Munde. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)

Zur Feier des Muttertages wird am Sonntag den ersten 300 Müttern am Festival eine Rose geschenkt. Diese Blumen können sich Mütter ab 10 Uhr ergattern und anschliessend den «Wings for Life World Run» anschauen. Hierbei handelt es sich um einen Lauf, bei dem Spenden für die Stiftung Wings for Life gesammelt werden – eine Stiftung, welche die Rückenmarkforschung vorantreibt.

Mit diesem abwechslungsreichen Programm ist es Claus Hofmann sehr wichtig, dass jeder und jede für einen Moment «die Seele baumeln lassen» und sich eine Auszeit vom Alltag gönnen kann. Ob das nun das Herantasten an ein unbekanntes Essensgericht ist oder das Trinken eines Weissbiers mit Freunden, ist jedem und jeder freigestellt. Die Hauptsache ist: «Es macht Gluscht ufs Läbe».

Die Auswahl an Gerichten ist gross. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Mai 2022)