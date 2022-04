Geoinformation Selbst die kleinste Mauer ist verzeichnet: So funktioniert die Vermessung des Kantons Zug Die Erhebung der Veränderung der Landschaft ist eine laufender Prozess, der in regelmässigen Abständen zu wiederholen ist. Die digitale Datenerfassung ermöglicht Karten des Kantons mit verschiedenen Inhalten. Marco Morosoli 21.04.2022, 05.00 Uhr

Auch Luftbilder dienen der Erfassung. Hier eine Aufnahme von Unterägeri (im Vordergrund) mit Blick Richtung Oberägeri im Jahr 2015. Bild: Stefan Kaiser

Die Schweiz ist sehr gut kartografiert. Diese Tätigkeit hat hierzulande Tradition. Das erste auf amtlicher Vermessung basierende und umfassende Schweizer Kartenwerk entstand zwischen 1845 und 1865. Es trägt den Namen Dufour-Karte. Guillaume-Henri Dufour (1787 - 1875) war ab 1832 Oberstquartiermeister wie auch «Directeur de la Carte» der Eidgenossenschaft und im Sonderbundskrieg (1847) deren erster General.

Heute ist im Kanton Zug das Amt für Grundbuch und Geoinformation für die amtliche Vermessung zuständig, im Rahmen dieser Zuständigkeit übt es auch die Aufsicht über den vom Kanton beauftragten Nachführungsgeometer aus.

In der Zürcher Zentralbibliothek befindet sich ein Werk mit dem Titel «Die Wunderwaffen der Schweizer Armee». Ein seltsamer Titel, aber ein hochinteressantes Buch. Es zeigt Standorte von Brücken, welche die Schweizer Armee für den Ernstfall zur Sprengung vorbereitete. Um die Objekte wieder zu finden, waren die Koordinaten dieser Sprengfallen aufgenommen und in einem Plan hinterlegt.

Das Grundbuch verfügt über ein amtliches Siegel

Dieser war bis vor kurzem nur einem kleinen Kreis zugänglich. Solche Sprengstellen gibt es sicher auch im Kanton Zug. «Wir verwalten rund 120 verschiedene Geodatensätze. Die Daten zu diesen Sprengstellen gehören aber nicht zu den öffentlichen kantonalen Geodaten», sagt Markus Hess. Er ist Leiter des Amts für Grundbuch und Geoinformation. Die Amtsstelle ist der Direktion des Innern untergeordnet.

Hess ist Geograf und von Karten fasziniert. Speziell interessiert ihn, wie man aus digitalen Geodaten leserfreundliche Kartenwerke erstellen kann und wie man diese möglichst effizient publiziert. Eine Broschüre des Bundesamts für Landestopografie definiert die Informationssammlung über die Beschaffenheit des Bodens und seiner Aufbauten wie folgt:

«Die amtliche Vermessung beschreibt Lage, Form und Inhalt eines Grundstücks und hält die Angaben im Plan für das Grundbuch fest.»

Der Plan für das Grundbuch ist somit ein Dokument mit amtlichem Prüfsiegel. Die erhobenen Datensätze entsprechen jeweils dem aktuellen Stand, weil sie laufend nachgeführt werden. Wie Hess erklärt, können problemlos verschiedene Informationen transportiert und kombiniert werden. Ein Plan von Siedlungen, Bergen und vorhandener Infrastruktur lässt sich mit weiteren digitalen Daten einfach erweitern.

Eine beliebte Erweiterung sind beispielsweise die Höhenlinien. Aus den Daten der amtlichen Vermessung wird der Plan mit dem Massstab 1:10000 erzeugt, der eine wichtige Grundlage für weitere Karten und Pläne darstellt. Dies ist möglich, weil die amtliche Vermessung in einem hohen Detaillierungsgrad erfasst wird.

Heute ist alles auf Knopfdruck erhältlich

Die Landestopografie druckt noch heute Karten im Massstab von 1:25000 und 1:50000. Musste früher für aktuelle Karten aus dieser Reihe bis zu einem Neudruck gewartet werden, kann der Nutzer heute davon ausgehen, dass er im Internet digital das aktuellste Material vor seinen Augen hat - ohne dafür einen Franken bezahlen zu müssen. Der Fächer an Möglichkeiten, Daten zusammenzuführen, scheint fast grenzenlos zu sein.

So werden Richtpläne, Zonenpläne und Ortspläne basierend auf Daten der amtlichen Vermessung mit weiteren Informationen ergänzt. Die digitale Erfassung aller Daten verhilft den Nutzern solcher Pläne noch zu einem weiteren Vorteil. So lassen sich «Zeitreisen» organisieren.

Die letzte Neuerung im Katasterwesen der Schweiz ist der ÖREB-Kataster. Wie auch die amtliche Vermessung ist dieser ein gemeinsames Werk von Bund und Kantonen. Die Abkürzung ÖREB steht für öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen. Die Einführung dieses Katasters liegt im Kanton Zug erst zwei Jahre zurück.

Die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vor 110 Jahren brachte auch ein eidgenössisches Grundbuch. Gleichzeitig wurde die amtliche Vermessung zu einer sogenannten Verbundaufgabe: Der Bund bestimmt einerseits technische Grundlagen und beteiligt sich an Aufbau- und Betriebskosten, während den Kantonen die Verantwortung für die Nachführung des Vermessungswerks obliegt.

Ein Geometer ist zuständig

Auch im digitalen Zeitalter braucht die amtliche Vermessung eine laufende Nachführung. Im Kanton Zug ist für diese verantwortungsvolle Arbeit ein privater Geometer verantwortlich. Die laufende Nachführung der amtlichen Vermessung ist eine hoheitliche Aufgabe, die nach ausschreibungsrechtlichen Grundsätzen öffentlich auszuschreiben ist. Erst kürzlich hat der Kanton Zug diese Aufgabe an eine ortsansässige Firma mit ortskundigem Personal vergeben.

Der vorerst für vier Jahre vergebene Auftrag mit einer Option auf Verlängerung bis Ende 2030 hat für den Kanton selber keine Kostenfolge. Vielmehr hat der Kanton mit der Ausschreibung auch den Tarif festgelegt, nachdem der Geometer seine Arbeit verrechnet. Die Nachführung des Vermessungswerks muss den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Wie Markus Hess, Leiter des kantonalen Amts für Grundbuch und Geoinformation, betont, diene die amtliche Vermessung neben der Dokumentation des Grundbesitzes auch der Sicherheit. So kämen jeweils Fachleute aus Bern, um allfällige Veränderungen im Bereich der Zuger Seebucht millimetergenau zu messen, damit allfällige Rutschungen schon im Frühstadium erkannt werden.

Die Mitarbeiter des Amts für Grundbuch und Geoinformation befassen sich aber nicht nur mit dem Eintrag von neu erstellten Werken. Sie wurden auch schon zur Nachmessung von Grenzen gerufen, wenn zwei Grundeigentümer sich wegen der gemeinsamen Grenze uneinig sind.

Grenzstein an einem falschen Ort

Spannend wird die Arbeit bei besonderen Fundstücken. Markus Hess erinnert sich, dass ein Bauer das Amt auf einen Grenzstein aufmerksam machte, der schon länger auf seinem Grundstück lagerte. Der Grenzstein entpuppte sich als alter Kantonsgrenzstein, der einmal die Grenze zwischen den Kantonen Zug und Zürich bezeichnete. Gemeinsam einigten sich die beiden Kantone auf einen neuen Standort in der Gegend, anderswo auf der Kantonsgrenze.

Das amtliche Vermessungswerk wird aber nicht nur laufend anhand der übermittelten Informationen aufdatiert, wie Markus Hess verrät. Einmal innerhalb von zwölf Jahren wird das gesamte Kantonsgebiet nach vermessungsrelevanten Veränderungen untersucht, zum Beispiel infolge von Naturereignissen. Dies geschieht mit Unterstützung von aktuellen Luftbildern. Diese Arbeit bringe ab und an, so Hess, auch illegal errichtete Wintergärten oder nicht bewilligte Bauten zum Vorschein. Bauen ohne Bewilligung sei deshalb hierzulande eine Straftat mit hohem Aufklärungspotenzial.

Ein Blick in die verschiedenen Daten und Karten des Kantons ist durchaus lohnenswert. Das kantonale Kartenportal ermöglicht dies. Einziger Wermutstropfen: Wer Landeigentümer finden will, muss seine Smartphone-Nummer hinterlegen und hat pro Tag nur eine gewisse Zahl von Abfragen zugut.

Das kantonale Kartenportal Zugmap.ch. Screenshot

Die Eigentümerdaten der öffentlichen Körperschaften sind nicht frei zugänglich. Die eidgenössische Grundbuchverordnung verbietet die freie und uneingeschränkte Einsicht in diese Daten, ist im zuständigen Amt zu hören. Der Schutz des Eigentums wird in der Schweiz hoch gewichtet und hat Verfassungsrang, was der öffentlichen Transparenz Grenzen setzt.