Geräteturnen «Die Organisation war eine grosse Challenge»: Fast 700 Teilnehmerinnen zeigten am Zuger Getu Cup ihr Können Der TV Cham organisierte den Grossanlass, weil der ursprünglich vorgesehene Veranstalter absagte. Die Chamer meisterten diese Übung mustergültig. Michael Wyss Jetzt kommentieren 19.09.2022, 13.00 Uhr

Die Baarerin Janine Kilchör bei der Ringübung. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 18. September 2022)

Dass der Zuger Cup der Geräteturnerinnen am vergangenen Sonntag in Cham stattfand, war noch nicht lange klar gewesen. «Im März haben wir uns entschieden, den Cup zu organisieren. Wir kamen zum Handkuss, weil der organisierende Verein diesen Anlass nicht stemmen konnte und dem Zuger Turnverband eine Absage erteilte», erklärte Flavio Zoppi, der Präsident des Organisationskomitees im Turnverein Cham.

«Dieser Anlass geniesst eine langjährige Tradition. Deshalb haben wir ihn organisiert. Wir wollten verhindern, dass er nach zwei coronabedingten Ausfällen erneut nicht durchgeführt wird.»

Er wies auf die Zahl der Turnerinnen hin, die nach Cham reisten und das Bedürfnis zeigten. Es waren fast 700.

Die Turnerinnen führten in fünf Chamer Hallen Wettkämpfe durch. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 18. September 2022)

Die Infrastruktur für die Teilnehmerinnen, die aus der ganzen Schweiz anreisten, war perfekt. «Wir hatten auf der Sportanlage Röhrliberg insgesamt fünf Turnhallen, die uns für die verschiedenen Wettkämpfe zur Verfügung standen.

Rund 100 Helferinnen und Helfer standen am Sonntag im Einsatz», sagt der 31-jährige Flavio Zoppi, der im TV Cham unter anderem Präsident des Jugendturnens sowie J+S-Coach ist.

«Die Organisation war eine grosse Herausforderung, eine Challenge. Gemeinsam haben wir das aber gemeistert.»

Die Unterägererin Jessica Osterwalder beim Bodenturnen. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 18. September 2022)

Die Nachfrage ist sehr gross

Natürlich war der Anlass auch eine Gelegenheit für den TV Cham, eine Visitenkarte abzugeben. «Hier konnten wir auch in Sachen Imagepflege etwas machen. Wir haben viele Rückmeldungen von den Turnerinnen erhalten, dass der Anlass super organisiert wurde», freute sich Flavio Zoppi.

Hofft er auch auf einen Werbeeffekt für mehr Geräteturnerinnen in seinem Verein? «Wir haben gerade bei der Geräteriege viele Anfragen, stossen mittlerweile aber an unsere Kapazitätsgrenzen. Personell und infrastrukturmässig können wir nicht mehr Turnerinnen aufnehmen. Qualität statt Quantität steht bei uns im Vordergrund.»

Michelle Tiefenauer aus Menzingen beim Sprung. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 18. September 2022)

Für den im Jahr 1884 gegründeten TV Cham standen auch viele Turnerinnen im Einsatz. Doch nicht nur im Wettkampf, auch fleissige Helferinnen und Helfer wurden benötigt. Unter anderem die 12-jährige Hagendornerin Seraina Käppeli, die seit vier Jahren im Turnverein ist und die Disziplin Bodenturnen am liebsten mag: «Ich helfe gerne mit. Für unseren Verein ist das eine grosse Sache», wusste sie.

Melanie Iten aus Unterägeri am Reck. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 18. September 2022)

Annja Keiser gewinnt die Silbermedaille

Am Zuger Getu Cup wurden die Disziplinen Sprung, Reck, Boden und Schaukelringe ausgetragen. Er zählte für die Zugerinnen als Vergabe für die Kantonalmeistertitel, zudem war er ein Qualifikationswettkampf für die Schweizer Meisterschaften vom 5. und 6. November in Kirchberg BE.

Aus Zuger Sicht bildete der zweite Platz von Annja Keiser (TSV Rotkreuz) in der Kategorie 7 den sportlichen Höhepunkt. «Es freut mich, dass ich in meinem Alter noch auf diesem Niveau turnen kann. Es war der erste Wettkampf nach den Sommerferien, eine Standortbestimmung war deshalb schwierig. Umso schöner ist die Freude über das Podest. Das motiviert mich für weitere Wettkämpfe», sagt die 28-Jährige.

Am Jurytisch wurde genau hingeschaut. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Cham, 18. September 2022)

Auch die Chamer Vereinspräsidentin Sandra Bircher zeigte sich glücklich über den Anlass: «Das Organisationskomitee hat sich voll ins Zeug gelegt und die kurzfristige Übernahme souverän gemeistert. Es ist gut möglich, dass wir einen solchen Anlass wieder einmal durchführen.»

Zuger Meisterinnen: K1: Celine Stocker (Jahrgang 2013, TSV Rotkreuz). K2: Dilara Kaba (2010, TSV Rotkreuz). K3: Ana Ilic (2009, TV Cham). K4: Norina Marty (2010, TV Hünenberg). K5: Michelle Schuler (2007, STV Menzingen). K6: Mona Schöb (2003, TV Hünenberg). K7: Annja Keiser (1994, TSV Rotkreuz). – Ranglisten unter www.zgtv.ch.

