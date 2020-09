Gerichtsfall zum Zuger Cannabisbauer: Stromrechnungen dienen als wichtige Beweise gegen ihn Der Fall des Oberägerer Landwirtes, der Cannabis anpflanzt, zog im Juli 2017 weite Kreise. Der Mann steht jetzt vor einem schwierigen Neubeginn. Marco Morosoli 16.09.2020, 05.00 Uhr

Zwei Zuger Polizisten führten am Dienstag, 15. September, einen 43-jährigen Mann in den Gerichtssaal an der Aabachstrasse. Er war an Händen und Füssen gefesselt. Ein Schwerverbrecher? Mitnichten. Wieso er der ersten Aufforderung, vor dem Strafgericht zu erscheinen, nicht nachgekommen war, wollte der Einzelrichter wissen. Der Mann antwortete: «Ich habe das verdrängt.» In seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt war der Beschuldigte, weil er sich derzeit wegen einem anderen Delikt im vorgezogenen Strafvollzug befindet.

Der gelernte Landwirt hatte zu Beginn der 2010er-Jahren einen Entscheid gefällt, der ihm wenig später buchstäblich den Boden unter den Füssen wegzog. Wann genau der Mann aus Oberägeri den Entschluss fasste, eine Hanfplantage anzulegen, muss hier offen bleiben. Fakt ist, dass Zuger Polizisten kurz vor den grossen Sommerferien im Jahre 2017 bei ihm ohne Einladung aber mit einer Vorladung vor der Türe standen.

Über wen und wie die Zuger Polizei Wind von den wertvollen Pflanzen bekommen hatte, bleibt bis in alle Ewigkeit ihr Geheimnis. Doch das Gerücht über den fetten Cannabis-Fund sei Dorfgespräch gewesen, erinnern sich Oberägerer. Der Beschuldigte hatte denn auch gar nichts zu verheimlichen versucht. Er sagte, dass seine Verhaftung für ihn eine «Katastrophe» gewesen sei. Der Mann gab in einem Bericht in dieser Zeitung Ende Juli 2017 noch freimütig zu Protokoll, dass er mit Marihuana nichts am Hut habe: «Ich mag das nicht und weiss gar nicht genau, wie man einen Joint baut.»

Das brauchte er auch nicht zu können. Der Mann stieg gleich mit Kokain ein. Im Nachgang sagte er bei der Verhandlung vor dem Einzelrichter: «Ich war drogenabhängig.» Die Vergangenheitsform betonte er deshalb, weil er beteuerte, seit zehn Wochen den Drogen und dem Alkohol zu entsagen. Nüchtern betrachtet steht der gelernte Landwirt jedoch vor dem Nichts. Den Hof, seit sieben Generationen in Familienbesitz, musste er 2018 veräussern. Er ist ohne Erwerbseinkommen, muss Alimente für ein Kind zahlen, welches er einmal im Leben gesehen habe. Von seiner Ehefrau ist er getrennt. Die Eltern wie auch die Geschwister haben mit ihm gebrochen. Dazu kommen noch Steuerschulden von rund 40'000 Franken.

Die grossen Forderungen sind vom Tisch

So gesehen war das Urteil des Einzelrichters für den 43-Jährigen ein Lichtblick. Die von der Staatsanwaltschaft geforderte hohe Ersatzmassnahme zwischen 951'000 Franken und 1,2 Millionen Franken ist für einmal vom Tisch. Die Gefängnisstrafe hat der Einzelrichter auch von zwanzig auf 15 Monate bedingt reduziert. Die Verfahrenskosten muss er berappen, sobald dies zumutbar ist.

Bis der Einzelrichter sein Verdikt verkündete, hatte sich der Cannabis-Pflanzer nach Kräften zu verteidigen versucht. Als der Strafrichter ihn zu den Stromrechnungen befragte, welche innerhalb von kurzer Zeit in die Höhe geschossen waren, gab er zu Protokoll, dass diese Erhöhung daher rühre, dass bei ihm in dieser Zeit «ein Futtermischer» gelaufen sei. Ferner versuchte der Beschuldigte, die Aussagen einer Zeugin zu entkräften, dass diese aus Rache gehandelt habe. Dazu muss hinzugefügt werden, dass die genannte Auskunftsperson seine von ihm jetzt getrennt lebende Frau ist, die er «immer gut behandelt» habe und ihr erst noch bei der Wohnungssuche geholfen habe. Jetzt wisse seine Ex-Frau, «von was sie rede». Zudem wollte er beliebt machen, dass er mit dem Cannabis, das er hätte verkaufen können, auch nicht einen derart grossen Reibach habe machen können: «Ich bin zum falschen Zeitpunkt gestartet. Der Markt war am Verrücktspielen, und die Preise sanken.» Wenn der Beschuldigte ausschweifend argumentierte, bremste ihn der Strafrichter: «Wir reden hier nicht von Tomaten, sondern von Cannabis.»

Der Einzelrichter richtete dann noch mahnende Worte an die Zuger Polizei. Die bei der Hofdurchsuchung sichergestellten Lampen hätten die Beamten nicht genauer untersucht und entsorgt. Die Leistung dieser Lichtquellen zu messen, wäre womöglich noch ein zusätzlicher Indikator für den übermässigen Stromgebrauch gewesen. Der Einzelrichter hielt am Schluss noch fest, dass der Beschuldigte mit dem Urteil um «einen noch schlechteren Start» herumgekommen sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.