Gerichtsurteil Ex-Verwaltungsrat wird in Zug zur Kasse gebeten Nach dem Konkurs einer Firma bleiben Sozialversicherungsbeiträge unbezahlt. Ein ehemaliger Verantwortlicher will vor Gericht verhindern, dass er dafür aufkommen muss. 25.08.2021, 16.30 Uhr

Warum es mit der Aktiengesellschaft kein gutes Ende nahm, geht aus dem aktuellen Bundesgerichtsurteil nicht hervor. Klar ist hingegen: Im Frühling 2016 wurde der Konkurs eröffnet. Die Folgen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs beschäftigen die Justiz bis heute. Offen geblieben sind Rechnungen der Ausgleichskasse Zug; Sozialversicherungsbeiträge in der Höhe von rund 50'000 Franken stehen aus. Die Ausgleichskasse verlangte deshalb vom ehemaligen Verwaltungsrat der Konkurs gegangenen Firma Schadenersatz in gleicher Höhe. Der Beginn eines Rechtsstreits, der erst jetzt mit dem am Mittwoch veröffentlichten Bundesgerichtsurteil ein Ende findet.