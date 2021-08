Urteil Mann erstreitet Zugang zu Zuger Scheidungsurteilen Das Bundesgericht fordert das Obergericht dazu auf, einer Privatperson Einblick in frühere Entscheide zu gewähren. Manuel Bühlmann 12.08.2021, 13.16 Uhr

Um sich für sein Scheidungsverfahren zu rüsten, verlangt ein Mann Zugang zu Urteilen des Zuger Obergerichts. Doch sein Gesuch um Zustellung der seit 2015 gefällten Entscheide zu verschiedenen Themen rund um Scheidungsfragen wurde abgewiesen. Familienrechtliche Verfahren seien nicht öffentlich, lautete die Begründung des Obergerichts.

Darüber hinaus sei das Interesse der Beteiligten am Schutz ihrer Privatsphäre höher zu gewichten als jenes von Dritten. Dies gelte besonders im kleinräumigen Kanton Zug, weil dort häufig trotz Anonymisierung auf die Identität der involvierten Personen geschlossen werden könne. Ausserdem befürchtete das Obergericht, es sei mit einem übermässigen Aufwand verbunden, die Entscheide herauszusuchen und zu anonymisieren.

Der Gesuchsteller wollte die Absage nicht akzeptieren und wandte sich stattdessen mit einer Beschwerde ans Bundesgericht. Sein Hauptargument: Der obergerichtliche Entscheid verletze das in der Bundesverfassung festgeschriebene Prinzip der Justizöffentlichkeit. Zwar seien familienrechtliche Verfahren nicht öffentlich, dies gelte aber nicht für Urteile.

Anonymisierung reicht für den Persönlichkeitsschutz

Das Bundesgericht hat den Zuger Fall genutzt, um grundsätzliche Fragen zur Öffentlichkeit und Zugänglichkeit von Gerichtsurteilen zu beantworten. Nun liegt der ausführlich begründete Entscheid vor. Daraus geht hervor: Das Obergericht muss Einsicht in die verlangten Scheidungsurteile gewähren. Der Zugang dürfe nicht verweigert werden, befinden die Richter in Lausanne. Zwar sei den Anliegen des Persönlichkeitsschutzes in familienrechtlichen Verfahren hohes Gewicht beizumessen, doch in der Regel reiche dazu die Anonymisierung der Urteile.

An dieser Einschätzung ändert auch der Hinweis auf die geringe Grösse des Kantons Zug und die damit verbundene vereinfachte Identifizierung von Beteiligten nichts. Der Einwand möge zutreffen, räumt das Bundesgericht ein. Doch herauszufinden, um wen es sich handle, sei für nicht mit den Einzelheiten des Falles vertraute Personen mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden. Im Urteil heisst es:

«Diese Möglichkeit stellt keinen zureichenden Grund für einen Verzicht auf die Veröffentlichung dar. Andernfalls wäre eine transparente Rechtsprechung unmöglich.»

Das weitere zentrale Argument lassen die Bundesrichter genauso wenig gelten: Einen übermässigen Aufwand, wie ihn das Obergericht befürchtet, halten sie für nicht naheliegend, da sich die Vorinstanz weder zur Zahl der betroffenen Urteile noch zur konkret anfallenden Arbeit äussere. Darüber hinaus verweisen sie darauf, dass die obergerichtlichen Entscheide bislang offenbar nicht systematisch publiziert worden seien. «Diese Praxis ist zulässig und ermöglicht es, beträchtliche Ressourcen einzusparen; sie hat aber zur Folge, dass das Obergericht bei Vorliegen eines konkreten Einsichtsgesuchs einen gewissen Zusatzaufwand in Kauf zu nehmen hat», urteilt das Bundesgericht und heisst die Beschwerde gut.

Kein Versand durch das Gericht

Ganz den gewünschten Service gibt es für den Gesuchsteller dann aber doch nicht: Ein Anspruch auf Zustellung der Urteile – wie von ihm ursprünglich verlangt – besteht gemäss Einschätzung der Bundesrichter nicht.

«Vielmehr ist es ihm zuzumuten, auf der Kanzlei des Obergerichts darin Einsicht zu nehmen.»

Dort muss er die Möglichkeit erhalten, Kopien der Entscheide zu machen.

Bundesgerichtsurteil 1C_307/2020 vom 16. Juni 2021