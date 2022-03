Gesamterneuerungswahlen 2022 Die SP Cham nominiert ihren amtierenden Gemeinderat zur Wiederwahl Die SP Cham tritt im Herbst mit einer ausgeprägt jungen Liste an. Dabei befinden sich die Kandidatinnen in der Mehrheit. 14.03.2022, 18.00 Uhr

Die Kandidatinnen und Kandidaten der SP Cham, von links: Jessica Meier, Drin Alaj, Michèle Schuler, Sophia Mocko und Ernest Sabolotski. Bild: PD

Vergangene Woche fand die Nominationsversammlung der SP Cham virtuell statt. Die Chamer Genossinnen und Genossen blickten auf ein turbulentes und zugleich erfolgreiches Jahr zurück. Wichtigstes Traktandum waren die Zuger Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober 2022, heisst es in einer Medienmitteilung der Partei.

Die SP Cham will auch in diesem Jahr mit jungen Kandidierenden ins Rennen steigen und damit für mehr «Frische» in der Zuger Politlandschaft sorgen. Drin Alaj - mit 32 Jahren derzeit jüngster Gemeinderat im Kanton Zug - der die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit 2019 und nach 16 Jahren wieder im Chamer Gemeinderat vertritt, wird erneut und einstimmig für das Amt nominiert.

Auch die Kandidierenden für den Kantonsrat wurden von der SP Cham einstimmig nominiert. Besonders erwähnenswert bei diesen Gesamterneuerungswahlen: Zum ersten Mal sind es mehr Frauen als Männer, die sich für den Kantonsrat zur Wahl stellen.

Die Nominierten für den Kantonsrat

Drin Alaj, 32 Jahre, Politikwissenschaftler (bisher), Michèle Schuler, 28 Jahre, Primarlehrerin, Jessica Meier, 33 Jahre, Academic Coordinator, Ernest Sabolotski, 41 Jahre, Business Administrator und Sophia Moczko, 25 Jahre, Juristin. (cro)