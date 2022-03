Gesamterneuerungswahlen Die FDP Kanton Zug stellt ihre beiden bisherigen Regierungsräte zur Wahl Für den Direktor des Innern Andreas Hostettler und den Baudirektor Florian Weber geht ihre erste Legislatur zu Ende. Sie wurden von der FDP Kanton Zug einstimmig für eine Wiederwahl im Oktober nominiert. 24.03.2022, 15.52 Uhr

An einer Pressekonferenz mit überschaubarem Publikum gab die FDP Kanton Zug am Mittwochabend ihre beiden Nominationen für den Regierungsrat bekannt: Es sind der bisherige Direktor des Innern Andreas Hostettler und der bisherige Baudirektor Florian Weber. Sie wurden an der FDP-Generalversammlung einstimmig nominiert. Die beiden blickten zurück auf ihre erste Legislatur und sagten, was in der nächsten ansteht.