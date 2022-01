Safetest: Viel Ärger für Zuger Testcenter-Betreiber

GESCHÄFT MIT CORONATESTS Umstrittener Zuger Testcenter-Betreiber: Viel Ärger für Safetest In mindestens fünf Kantonen haben die Behörden Filialen der Safetest AG geschlossen. Die Firma steht seit Wochen in schiefem Licht, die Verantwortlichen fühlen sich ungerecht behandelt: Sie befürchten, wegen «einzelner Fehler» für eine ganze Branche den Kopf hinhalten zu müssen. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Sie sind angezogen, als würde geheiratet. Im Kleid oder im Anzug schwingen die Frauen und Männer die Hüften, feiern den Auftritt des Saxofonisten mindestens so sehr wie ihren Arbeitgeber und sich selbst. Am Weihnachtsessen der Zuger Safetest AG, abgehalten in einem Restaurant hinter dem Prime Tower in Zürich, herrscht eine Stimmung wie an der Fasnacht.

Das geschlossene Testcenter in Stans. Bild: Manuela Jans-Koch (16. Dezember 2021)

2021 gehöre man zu den am schnellsten wachsenden Firmen, schreibt der oberste Chef in den sozialen Medien. Das mache stolz, aber nicht zufrieden. Man bleibe immer hungrig.

Bilder und Videos des Abends postet Verwaltungsratspräsident Ludovik Tunaj auf Instagram, wo ihm über 40’000 Menschen folgen. Der Aargauer hat sich einen Namen als Coiffeur der Stars gemacht, zeigt sich im Internet mit Katy Perry, Heidi Klum und Kendall Jenner; lässt sich an den Golden Globes oder an einer Party nach der Oscar-Verleihung 2020 ablichten.

Von Eglisau bis Pfäffikon, Glarus, Gunzwil, Goldau

Doch es muss nicht immer Hollywood sein: Unter dem Label Lifetest betreibt Tunaj mit seiner Firma Coronatestzentren in Eglisau und Pfäffikon, in Glarus, Gunzwil oder Goldau. Nach Eigenangaben an 41 Standorten, seit die Safetest AG mit Sitz an der Zuger Bahnhofstrasse vor etwas mehr als einem Jahr gegründet wurde. Eine Erfolgsgeschichte? Vielleicht, wenn auch keine makellose.

Wenige Tage nach dem Weihnachtsessen gerät das Unternehmen in schiefes Licht: Wegen «erheblicher Qualitätsmängel» schliesst das Nidwaldner Gesundheitsamt ein Testcenter in Stans. Es war keine zwei Monate offen. Die Behörden rechtfertigten den Eingriff mit der Befürchtung, das Center könnte trotz einer ersten Intervention «weiterhin fehlerhafte Testresultate und Zertifikate» ausstellen. Eine Gesundheitsgefährdung sei «nicht ausgeschlossen», ein weiteres Zuwarten «unzumutbar».

Gegen die Schliessung hätten die Betreiber den Rechtsweg beschreiten können, doch bis Ende der Einsprachefrist ging keine Beschwerde ein, heisst es aus Stans.

Safetest wollte sich «potenziell langwieriges Verfahren» ersparen

Dazu sagt Michael Wohlgenannt, der für Safetest und Verwaltungsratspräsident Tunaj spricht:

«Auch wenn wir nur teilweise mit dem behördlichen Entscheid bezüglich Stans einverstanden sind, haben wir uns entschieden, auf einen Rekurs und ein potenziell langwieriges Verfahren zu verzichten.»

Stattdessen wolle man sich auf die Arbeit an den anderen Standorten konzentrieren. «Dazu gehört namentlich auch unser Testcenter in Engelberg, wo uns die Behörden kürzlich ein gutes Zeugnis ausgestellt haben.»

Trotz des Lobes: Nebst Nidwalden machten auch die Kantone Solothurn, beide Basel und Aargau Lifetest-Zentren dicht. In Solothurn war in einem Fall die Qualität der Abstriche ungenügend, für einen anderen Standort hatten die Betreiber keine Bewilligung. Bislang seien keine Lifetest-Center wieder oder neu eröffnet worden, teilt der Kanton auf Anfrage mit. Gleiches sagen die Basler Behörden, die nicht preisgeben, wieso sie Anfang Januar eine Schliessung verfügt haben. Derweil war in Reinach BL ebenfalls eine fehlende Genehmigung Grund für das Lichterlöschen.

Ein geschlossenes Lifetest-Center in Solothurn. Bild: Hansjörg Sahli

(5. Januar 2022)

Und im Aargau? Dort verweist das Gesundheitsdepartement auf seine Website mit bewilligten Testzentren. Ein Abgleich mit der Lifetest-Seite zeigt, dass die Firma wohl in Aarau, Baden, Lenzburg, Spreitenbach und Würenlos aktiv ist. Daneben listet Lifetest einen Standort in Reinach AG auf, aber laut den Behörden gibt es dort kein Testcenter mit aktiver Bewilligung – was Mitte letzter Woche wiederum für Aufruhr um Safetest sorgte.

Saftest will nicht zum Sündenbock gemacht werden

Die Sache beschäftigt die Öffentlichkeit. Nebst unserer Zeitung berichteten etwa die «BZ Basel» (gehört wie unsere Zeitung zu CH Media) oder die «Sonntags-Zeitung» über die Zuger Firma, deren Vertreter für eine faire Darstellung kämpfen. Sprecher Wohlgenannt:

«Die Vorschriften und die Umsetzungspraxis der Behörden vor Ort verändern sich laufend und unterscheiden sich von Kanton zu Kanton, von Gemeinde zu Gemeinde.»

Strenge Vorschriften seien zwar richtig. Doch das hier sei eine «einzigartige Notsituation», Safetest habe die «erforderlichen komplexen Infrastrukturen» sehr schnell hochfahren müssen und in den letzten Wochen Zehntausende Tests durchgeführt. Dabei sei es zu Fehlern gekommen, obwohl man «überall die gleich hohen Qualitätsstandards» einhalten wolle. Die Centerbetreiberin versichert, ihre Lehren zu ziehen und die Prozesse anzupassen. Gleichzeitig fürchtet Safetest, «wegen einzelner Fehler zum Sündenbock einer gesamten Branche gemacht zu werden».

Dabei arbeite Safetest nur mit Fachpersonal («im Gegensatz zu vielen anderen Testzentren»), stelle hohe Anforderungen an Infrastruktur und Testräume, habe einen täglichen Austausch zwischen Standortleitern und verantwortlichen Ärzten und «über 20 Inspektionen erfolgreich bestanden». Zudem hätten die Schliessungen nicht ausschliesslich qualitative, sondern «teils nur administrative» Gründe gehabt. Im Wesentlichen sagt Safetest-Sprecher Wohlgenannt, was die Behörden in fünf Kantonen verneint hatten: Wir haben die Lage im Griff.

Der Verwaltungsrat: Ein Anwalt, ein Immobilienunternehmer, ein Coiffeur

Dennoch, und auch wenn die Zuger Staatsanwaltschaft nicht gegen Safetest ermittelt: Die Reputation der Firma hat gelitten. Auch ein ehemaliger Wegbegleiter distanziert sich mittlerweile vom Zuger Centerbetreiber, der gemäss seinen Statuen mit Waren im Medizinal- und Pharmabereich handelt. In erster Linie vertreibt die Firma mobile Analysegeräte für die Auswertung von Covid-Tests.

Zuger Behörden haben ein Testcenter geschlossen Gemäss dem Epidemiegesetz dürfen nur Laboratorien mit einer Bewilligung des schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic mikrobiologische Untersuchungen durchführen, worunter auch Coronatests fallen. Allerdings erlaubt der Bundesrat ausnahmsweise die Durchführung von Antigenschnelltests in Zentren, die über eine Bewilligung eines Kantons verfügen und unter dessen Aufsicht stehen. Wie die Zuger Gesundheitsdirektion auf Anfrage mitteilt, wurde bis Ende Januar ein Testcenter behördlich geschlossen, derzeit kann man sich im Kanton Zug an 14 Orten auf das Coronavirus testen lassen.

Bislang war über die Verhältnisse bei der Safetest AG wenig bekannt. Die Gründungsurkunde datiert vom 7. Januar 2021, als ein heute 55-jähriger Anwalt das Unternehmen im Amtslokal des Notariats Riesbach-Zürich gründete und die 100’000 Franken Aktienkapital alleine bei der Valiant Bank hinterlegte. Daneben setzt sich der Verwaltungsrat aus Präsident Tunaj und einem 37-jährigen Immobilienunternehmer aus dem Kanton Zürich zusammen.

Nicht im Handelsregister steht Geschäftsführer Ehad Beqiri, 36 Jahre alt und Inhaber einer Digitalagentur, mit der er das Geschäft mit den Analysegeräten vor der Gründung von Safetest aufgezogen haben soll (und die sich mit Safetest und 43 anderen Firmen den gleichen Briefkasten in Zug teilt). Daneben treten Personen wie Michael Wohlgenannt als Projektleiter öffentlich auf – und mit ihm ein Kompagnon, der laut Linked-in sein Geld als Marketingberater verdient und bei einer Werbeagentur von Wohlgenannt involviert ist.

Zusammengefasst: Unter anderem wegen fehlender Bewilligungen, Hygiene- und Qualitätsmängeln schliessen die Behörden über 10 Prozent aller Testzentren, die eine Gesellschaft aus Anwälten, Coiffeuren, und Werbeleuten verantwortet und deren medizinische Leitung für mehrere Kantone (inklusive befristeter Bewilligung auf 90 Tage) ein Schönheitschirurg innehat, wie vielerorts zu lesen war. Fehlt es womöglich am medizinischen Know-how? «Selbstverständlich verfügen wir über die notwendige Fachexpertise», entgegnet Wohlgenannt.

Für den Betrieb der Testcenter arbeite man mit medizinischem Fachpersonal, habe Kooperationsverträge mit einem Dutzend Ärzte. «Im Verwaltungsrat sind primär die Eigentümer und Investoren, sie definieren die Strategie und sie unterstützen das Geschäft beim Zusammenführen der richtigen Personen mit der notwendigen Fachkompetenz für das operative Geschäft», so der Safetest-Sprecher.

