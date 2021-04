Geschäftsbeziehungen Konto verweigert: Auch No Billag blitzte bei der Raiffeisenbank Zug ab Aus Angst um den guten Ruf gewährte die Bank dem Verein «Nein zur Ehe für alle» kein Konto. Das ist kein Einzelfall. Auch die Gegner der Radio- und Fernsehgebühren mussten eine Alternative suchen. Kari Kälin 09.04.2021, 17.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Raiffeisenbank Zug gewährt nicht allen politischen Vereinen ein Konto. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Der Verein «Nein zur Ehe für alle» hat gegen die Raiffeisenbank Zug eine Strafanzeige eingereicht. Er wittert einen Verstoss gegen die Antidiskriminierungsnorm. Der Verein kritisiert, die Raiffeisenbank Zug habe ihm wegen seiner heterosexuellen Ausrichtung eine Geschäftsbeziehung verweigert. Die Raiffeisenbank Zug begründete ihre Ablehnung mündlich mit einem «Reputationsrisiko», ohne dieses näher auszuführen. Die Kommunikationsabteilung der Raiffeisenbank Schweiz äusserte sich ausweichend zum Fall: «Im Einzelfall liegt der Entscheid über die Eröffnung oder Beendigung einer Geschäftsbeziehung im Rahmen der Vertragsfreiheit bei den eigenständigen Raiffeisenbanken», sagte ein Sprecher.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Raiffeisenbank Zug nicht mit einem politischen Verein geschäften will. Der Verein No Billag, der im Frühjahr 2018 mit einer Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren scheiterte, existiert noch immer und wollte 2019 bei der Raiffeisenbank Zug ein Konto eröffnen. Alle Unterlagen waren eingereicht, der Kundenberater hatte bereits grünes Licht gegeben. No-Billag-Präsident Andreas Kleeb schildert, was anschliessend passiert sei:

«Doch dann hat der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Zug das Unterfangen gestoppt.»

Er vermutet, dass dem Verwaltungsrat die politische Ausrichtung seines Vereins nicht genehm ist. Jetzt hat der Verein ein Konto bei der Zuger Kantonalbank. Der Raiffeisenbank-Sprecher geht auf den No-Billag-Fall nicht ein:

«Zu internen Entscheidungsprozessen gibt Raiffeisen keine Auskunft.»

Der Verein «Nein zur Ehe für alle» hat das Referendum zu Stande gebracht. Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte wird das Volk entscheiden, ob auch gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe schliessen dürfen. Um ein Konto zu eröffnen, mussten die Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe bei mehreren Banken anklopfen – bis sich ihrer die Postfinance erbarmte.

SVP-Nationalrat kritisiert Entscheid der Bank

Kein Verständnis für den Boykott durch die Raiffeisenbank Zug zeigt Marcel Dettling. Der Schwyzer SVP-Nationalrat wirkt mit im Komitee gegen die «Ehe für alle» und sitzt im Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Yberg. «Das grösste Reputationsrisiko der Bank ist der Fall Vincenz», sagt Dettling. Es sei falsch, aus sogenannt politischer Korrektheit einem demokratischen Verein ein Konto zu verweigern.