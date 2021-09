Geschichte Eine Tat, drei Leben: So haben Betroffene das Zuger Attentat verarbeitet Bei einem Amoklauf in Zug sterben 14 Politikerinnen und Politiker, 18 Personen werden verletzt. Die Tat entreisst Kindern ihre Mütter, Vätern ihre Kinder, einer Gesellschaft Halt und Sicherheit. Das war vor 20 Jahren. Was ist geblieben? Drei Menschen erzählen. Kilian Küttel 25.09.2021, 05.00 Uhr

«Das Zuger Attentat kennt nur eine Wahrheit. Aber diese Wahrheit kennt Hunderte Geschichten.» Vor Jo Lang stapeln sich die Zeitungsausschnitte. Der 67-Jährige hat sie aus einer Kartonschachtel neben sich gefischt und sie auf einem langen Tisch im Wintergarten eines Backsteinhauses ausgebreitet, von dem die NZZ einmal geschrieben hat, es sei das «vielleicht politischste Wohnhaus» Berns.

Hierhin, sechs Minuten Busfahrt vom Bundeshaus entfernt, ist Lang gezogen; ziemlich genau ein Jahr, nachdem ihn das Zuger Stimmvolk als Nationalrat abgewählt hatte. 2011 war das. Heute tritt der Alternative Ex-Parlamentarier in erster Linie als Historiker auf. Und wenn Jo Lang das tut, legt er Wert darauf, Josef Lang genannt zu werden.

«Ich habe extra meine Attentatskiste aus der Mansarde geholt», sagt Josef Lang an diesem Montagvormittag Ende August, an dem er über das Ereignis spricht, das die «Neue Zuger Zeitung» damals als «schlimmsten Amoklauf in der Schweizer Kriminalgeschichte» bezeichnet hat: Jene zwei Minuten und 34 Sekunden, in denen der 57-jährige Friedrich Leibacher vor und im Zuger Kantonsratssaal um sich schiesst, einen selbst gebauten Sprengsatz zündet, 14 Menschen tötet, 18 verletzt, sich selber richtet.

Trauernde Menschen vor dem Zuger Regierungsgebäude, in dem am 27. September 2001 bei einem Attentat 14 Menschen getötet und 18 weitere verletzt wurden. Bild: Christof Borner- Keller (Zug, 29. September 2001)

«Der Umgang mit der Tragödie und die riesige Anteilnahme haben sich in die DNA des Kantons Zug eingeprägt», resümiert Josef Lang, der noch in seiner Rolle als Historiker spricht. Doch das wird sich ändern.

Zwei Minuten, 34 Sekunden – und aus einem bedeutungslosen Donnerstag im Herbst wird ein schwarzer Tag in der Geschichte. Übermorgen jährt sich das Zuger Attentat zum 20. Mal. Wie gehen Angehörige von Opfern und Überlebende heute mit dem Attentat um? Was wünschen sie sich für die Zukunft? Was ist 20 Jahre danach geblieben?

«Dieses Attentat war schrecklich. Aber wenn mein Vater bei einem Töffunfall gestorben wäre, wäre es für mich persönlich genauso schlimm gewesen.» Kilian Grüter schaut einem aus blau-grünen Augen entgegen. Hier, in einem schmucklosen Gewerbegebäude in Cham, berät der 41-Jährige normalerweise Kundinnen und Kunden, wie sie ihr Zuhause umbauen sollen. Heute spricht er über den Verlust seines besten Freundes. Heinz Grüter war 53 Jahre alt, als er im September 2001 ums Leben kam.

Angehöriger eines Opfers: Kilian Grüter. Bild: Kilian Küttel

Anderthalb Stunden dauert das Treffen, zu dem Kilian Grüter – ein klein gewachsener Mann mit breitem Kreuz – nach einer brieflichen Anfrage zugesagt hat. Und an dem wenige Fragen gestellt werden. Denn Grüter spricht von sich aus. Über das enge Verhältnis zum Vater, die zwei älteren Brüder, die Mutter. Darüber, wie der 27. September sein Leben geprägt hat. Und darüber, wie Zug als Gesellschaft mit dem Attentat umgeht. Wie es in seinen Augen damit umgehen sollte. Er sagt Dinge wie: «Für Familien mit Kleinkindern muss es unendlich brutaler gewesen sein, ihren Vater zu verlieren.» Oder:

«Ich konnte dieses Attentat verarbeiten, weil ich es nicht mehr als Attentat bewerte.»

Der 27. September ist für ihn nicht der Tag des Amoklaufs, sondern der Todestag seines Vaters. Nach Jahren sei ihm bewusst geworden, dass nicht die Umstände wichtig seien, sondern einzig die Tatsache, dass sein Vater nicht mehr mit am Tisch sitze. «Als ich das erkannt habe, wusste ich: Ich will abschliessen.»

Grüter spricht schnell, in kurzen Sätzen, mit einem Nachdruck in der tiefen Stimme als habe sich etwas angestaut, das demnächst an die Oberfläche dringt. Mehrmals unterstreicht er, nur für sich reden zu können und nichts sagen zu wollen, was andere verletzen könnte.

Und dann spricht er aus, was er lange nur zwischen den Zeilen gesagt hat – und womit er in Zug nicht alleine ist: «Für mich gibt man dem Attentat zu viel Gewicht.» Er habe sich zu diesem Interview bereit erklärt, um es einmal öffentlich zu sagen: «Es ist jetzt 20 Jahre her. Der Moment ist da, um der Geschehnisse noch einmal in aller Ausführlichkeit zu gedenken. Danach soll man sich immer noch in allem Anstand und mit Respekt daran erinnern, es aber ruhen lassen.»

Und Grüter sagt, man soll nicht nur an die Toten denken. Sondern auch an jene, die die Tat überlebten und noch heute damit zu kämpfen hätten – manche mehr, manche weniger, jede und jeder auf seine Art: «Ich habe mit 21 meinen Vater verloren. Das ist tragisch, aber hart, wie es klingen mag: Das passiert tagtäglich auf der Welt.» Die wirklich Betroffenen des Attentats seien die Überlebenden. «Die vergisst man oft.»

«Es ist wunderschön hier draussen.» Nationalrätin Manuela Weichelt, 54, schiebt sich an den rauchenden Parlamentarierinnen, Parlamentariern und Journalisten vorbei, die sich auf dem Balkon vor der Wandelhalle drängen und den Ausblick auf Aare und Marziliquartier versperren. Tag zwei der Herbstsession, Weichelt verfolgt die Debatte mit einem Ohr über ihr Handy, um rechtzeitig zur Abstimmung im Saal zu sein. Sie will der Routine im Bundeshaus gerecht werden, während sie über den Tag spricht, von dem sie sagt, ein zweites Leben geschenkt bekommen zu haben.



Überlebende: Manuela Weichelt. Bild: Stefan Kaiser

Manuela Weichelt hat überlebt. Und daran wird sie in diesen Tagen regelmässig genug erinnert: «Das mediale Interesse ist sehr gross, auch im Bundeshaus werde ich oft angesprochen.» Der 27. September sei für sie ohnehin ein sehr bedeutsamer Tag: «Dieses Jahr noch mehr.» Weichelt blickt sekundenlang zu Boden, wägt jedes Wort einzeln ab, ehe sie auf die Fragen antwortet, die sie gestellt bekommt. Etwa, wie sie das Attentat geprägt hat:

«Mir wurde bewusst, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Als ich Kinder bekam, war es mir immer wichtig, dass sie nicht nur mich als enge Bezugsperson haben.»

So habe sie, wenn sie überhaupt geflogen sei, nie zusammen mit ihrem Mann ein Flugzeug betreten. Noch heute versucht sie, das Haus nicht im Streit zu verlassen. Und auch wenn sie ihr Trauma in einer über einjährigen Therapie habe verarbeiten können, sitzt sie auch Jahre nach dem Attentat nicht gerne mit dem Rücken zur Tür.

Auf die Frage, wie sie den Umgang der Zuger Gesellschaft mit der Erinnerung an das Geschehene beurteilt, entgegnet sie: «Der Kanton Zug sucht den goldenen Mittelweg zwischen Gedenken und Rücksicht auf die verschiedenen Befindlichkeiten von Angehörigen. Das finde ich richtig.»

Dem Wunsch, die Dinge nach 20 Jahren ruhen zu lassen, hält sie entgegen, das Attentat unterscheide sich nicht von anderen Ereignissen, an die man sich erinnert: «Deshalb fände ich es falsch, wenn wir das nicht auch mit dem Attentat tun würden.» Hat der 27. September 2001 die Zugerinnen und Zuger nachhaltig geprägt? Steckt das Ereignis heute noch in den Köpfen? «Das glaube ich nicht. Nur ein Beispiel: Vor kurzem habe ich eine Schulklasse, die zu Besuch im Bundeshaus war, gefragt, wer etwas über das Attentat weiss. Den meisten war es kein Begriff mehr.»



Überlebender: Jo Lang. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Sechs Minuten Busfahrt vom Bundeshaus entfernt, kramt Josef Lang in der Attentatskiste. Er sucht nach einem Interview, das er wenige Tage nach der Tat gegeben hat. Über den 27. September 2001 hat er gesammelt und aufbewahrt, was ihm in die Hände kam. Um das Geschehen persönlich zu verarbeiten. Und, um es historisch einzuordnen. Das tut Lang jetzt schon über eine Stunde, spricht vom Einfluss des Amoklaufs auf die Revision des Waffengesetzes als eine der wenigen nachhaltigen, realpolitischen Auswirkungen. Über die eilig eingeführten und meist wieder abgeschafften Sicherheitsmassnahmen der Kantone. Über die Menschenmassen auf den Strassen, die im September 2001 als Statement des Kollektivs für die Demokratie verstanden werden konnten. Oder wie er damals zur «Wochenzeitung» sagte:

«Man kommt zusammen, um sich gegenseitig zu versichern, dass das Fundament, auf dem die Politik erst möglich ist, erhalten bleibt.»

Und er spricht – auch wenn er das am Anfang nicht will – über sich. Denn je länger das Treffen dauert, desto mehr wird aus dem Historiker Josef Lang der Überlebende Jo Lang, der am Ende nicht mehr weit von den Tränen entfernt ist.

Es ist Jo, der erzählt, wie man unmittelbar nach dem Attentat besser mit dem Velo durch Zug gefahren ist, wenn man es eilig hatte. «Zu Fuss wurde man immer wieder angehalten. Die Anteilnahme war unbeschreiblich.» Er schildert, wie ihn die Tränen überkamen, als er sich am 30. September 2001 zum Sternmarsch aufstellte und einen Bekannten erblickte, von dem er wusste, dass dieser einen geliebten Menschen verloren hatte. «Plötzlich wurde ich von allen Seiten in den Arm genommen, als hätte ich jemanden verloren, obwohl ich in diesem Moment nicht einmal über meinen eigenen Verlust geweint habe. Das bewegt mich heute noch.»

Ein Jahr nach dem Attentat im Zuger Regierungsgebäude gedachten die Menschen in einer kurzer Andacht der Opfer der Tat, sei es mit Blumen und Kerzen, oder einfach bei einem kurzen Halt an der Treppe. Bild: Sigi Tischler/Keystone (Zug, 27. September 2002)

Jo Lang wird zum Beteiligten, der (gleich wie Grüter und Weichelt) den Namen des Täters nicht nennen will. Und der Wert darauf legt, dass der 27. September 2001 unter keinen Umständen eine Zäsur sein darf, kein einschneidendes Ereignis, das etwas verändert hätte: «Das würde bedeuten, dass wir uns angepasst hätten, dass die Tat einen Einfluss gehabt hätte. Das will ich nicht. Ich gestehe diesem Täter nichts, rein gar nichts zu.»



Für die Zukunft wünscht sich Lang, die Zuger Behörden mögen weiterhin jedes Jahr ein Zusammenkommen ermöglichen, an dem teilnehmen kann, wer will. Und dass die Medien an den Jahrestag erinnern, wobei wichtiger sei, dass dies «würdig statt grossformatig geschieht».

Manuela Weichelt schreibt aus Bern, sie fände es wichtig, «dass alle Menschen, die ein Trauma erlebt haben, sei dies innerhalb einer Familie, sei dies im öffentlichen Raum, die notwendige professionelle Hilfe erhalten, wenn sie dazu bereit sind».

Und Kilian Grüter hofft, das Attentat geht nach dem 20. Jahrestag in die Geschichtsbücher ein: «Denn dort hat es seinen Platz. Wir sollten es dorthin ziehen lassen.»

Als sich die Tür zum Backsteinhaus schliesst, sich Manuela Weichelt am Besucherausgang des Bundeshauses verabschiedet hat und Kilian Grüter wieder an seinem Arbeitsplatz sitzt, ist klar, was Jo Lang gemeint hat. Zwei Minuten und 34 Sekunden dauerte das Zuger Attentat, änderte auf einen Schlag das Leben von Ehefrauen, Vätern, Kindern. Die Tat kennt eine Wahrheit. Und Hunderte Geschichten.