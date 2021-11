Neues Portal rollt alte Zuger Geschichten auf

Geschichte In den alten Gemeindeprotokollen ist von Urzuger Bettelvögten und Baarer Chriesidieben zu lesen Zuger Geschichten aus der frühen Neuzeit können nun online eingesehen werden. Es handelte sich um ein Mammutprojekt, das die Bürgergemeinde während Jahrzehnten verfolgt hat. Nils Rogenmoser 01.11.2021, 16.00 Uhr

Irina Schönen und Walter Sigi Arnold (rechts) lesen aus den Protokollen, Christian Wallner musiziert. Bild: Bois Bürgisser (Zug, 29. Oktober 2021)

Ein Sprichwort besagt, dass sich funktionierende Demokratien mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen haben. In diesem Sinne ist es wohl keine Untertreibung, als der Zuger Bürger­präsident Rainer Hager am Freitagabend verkündete, dass dieser Abend einer für die Zuger Geschichtsbücher sei. Unter der Leitung von Peter Hoppe und Viktor Ruckstuhl ist es gelungen, über 80000 städtische Rats- und Gemeindeprotokolle aus den Jahren 1471 bis 1798 zusammenzufassen und in die heutige Sprache zu übersetzen. Diese sind auf der Website www.zuger-gschicht.ch sowohl für Laien als auch für wissenschaftliche Zwecke abrufbar.