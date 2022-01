Geschichte – Neue Erkenntnisse zum zweiten Zuger Stadtbrand

Geschichte Waren Zugs Feinde für den zweiten «Stadtbrand» verantwortlich? Bislang wurde angenommen, dass die Stadt Zug um 1371 abgebrannt ist. Neue Erkenntnisse eines Zuger Historikers zeigen: Das Ereignis muss schon Jahre vorher stattgefunden haben. Und es war kein «typischer» Stadtbrand. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Die Belagerung der Stadt Zug durch die Stadt Zürich und die Innerschweizer Orte anno 1352. Illustration aus der Schilling-Chronik. Bild: PD

Vor knapp 16 Jahren publizierte das Amt für Denkmalpflege und Archäologie neue Forschungsergebnisse zur Stadtzuger Geschichte, demnach die Stadt in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts von einem Feuer zerstört worden ist. Bis dahin wusste man nur von einem Stadtbrand, welcher sich um 1293 ereignet hatte. Dieser neuen Erkenntnis waren mehrere archäologische Befunde vorausgegangen, welche auf ein solch verheerendes Ereignis hindeuteten. Endgültige Gewissheit, dass die Stadt ein zweites Mal abgebrannt sein muss, ergaben Untersuchungen zur Altersbestimmung des Holzes. Sie brachten zutage, dass fast sämtliche Häuser der Altstadt ab 1371 neu errichtet worden sind und zwar auf einer nachweisbaren Brandschicht. Seither wird genanntes Jahr als Zeitpunkt des zweiten Zuger Stadtbrandes angegeben.

Nun aber zeigt sich, dass es sich bei dieser Angabe wohl um eine Fehlannahme handelt: Der Zuger Historiker und Stadtarchivar Thomas Glauser kann schlüssig darlegen, dass besagtes Ereignis früher zu verorten ist und es sich wohl nicht um einen «typischen» Stadtbrand handelte. Vielmehr war die Feuersbrunst Teil eines übergeordneten Ereignisses.

«Zunächst ist es sehr aussergewöhnlich, dass dieser Brand nirgends eine Erwähnung findet»,

sagt Thomas Glauser. «Und es ist unwahrscheinlich, dass der Wiederaufbau der Stadt unmittelbar nach dem Ereignis begonnen hat. Es muss eindeutig früher stattgefunden haben, was nicht in Widerspruch zu den archäologischen Befunden steht.»

Auf die Belagerung folgte Zerstörung

Auch ist nachgewiesen, dass zeitgleich zum Brandereignis in Zug die Vorstadt und wohl noch eine weitere, damals von der Kernstadt räumlich getrennte Siedlung gebrannt haben, welche schliesslich ebenfalls zeitgleich ab 1371 neu errichtet worden sind. Allein dies verstärkt die Annahme, dass nicht von einem gewöhnlichen Stadtbrand die Rede sein kann, sondern von einer ganz bestimmten – gemeinsamen – Ursache, namentlich von einer Zerstörung Zugs im Juni 1352 durch die belagernde Stadt Zürich und die Innerschweizer Orte. Diese ist dokumentarisch belegt, unter anderem in der Schilling-Chronik, aus welcher unser Bild stammt. «Es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass es nicht bei der Belagerung geblieben ist», führt Glauser aus, «sondern dass die Zürcher und die Innerschweizer die Stadt Zug letztendlich in Schutt und Asche gelegt haben.» So erwähne etwa ein zeitgenössischer Chronist den Einsatz von Brandgeschossen und Wurfmaschinen sowie den Beizug eines Feuerspezialisten. Auch eine nachgewiesene Zerstörung der Stadtmauer aus jener Zeit deutet auf einen schweren Beschuss Zugs hin.

Thomas Glauser, Historiker und Zuger Stadtarchivar

Das entscheidende Wort fehlt

Hierzu liefert die jüngere Geschichtsforschung eine bemerkenswerte Erkenntnis: In der Münchner Abschrift des Habsburgischen Urbars findet sich die Transkription eines Klagerodels von Herzog Albrecht, in dem er die Eroberung Zugs durch seine Feinde bedauert. Er schreibt in seinem Klagerodel unter anderem, dass die Zuger die Stadt nach der Eroberung verlassen haben. Er führt auch den Grund an, aber ausgerechnet das entscheidende Wort fehlt in der Abschrift. Es liest sich «die Bürger von Zug, die von der Stadt wegzogen, als sie ...... wurde.» Warum genau dieses potenziell sehr aufschlussreiche Wort ausgelassen ist, bleibt unbekannt. Die Tatsache, dass Zug vom Volk verlassen worden ist, lässt annehmen, dass die Stadt nach der Belagerung unbewohnbar war.

Als möglicher Zeitpunkt eines (weiteren) Feuers in der Stadt kommt das Jahr 1365 in Frage, als die Schwyzer die Stadt Zug überfielen. «Noch im selben Jahr drohte Schwyz all jenen drakonische Strafen an, welche sowohl im Lande Schwyz wie auch ausserhalb Brandstiftung begingen», führt Thomas Glauser hierzu aus. Dies deute zumindest in die Richtung, dass in Zug im genannten Jahr ein Feuer gewütet haben könnte. Die Tatsache, dass in Zug zwischen 1352 und 1371 keinerlei Neubauten nachgewiesen sind, ist ein weiteres Indiz für ein solches Ereignis.

Angesichts all der Befunde und daraus resultierenden Erkenntnissen ist sich der Zuger Historiker jedoch sicher, dass sich der bisher ins Jahr 1371 verortete Stadtbrand im Rahmen der Belagerung und Zerstörung Zugs im Jahre 1352 ereignet hat. Der ausführliche Bericht Thomas Glausers mit Beiträgen weiterer Fachleute ist im aktuellen Jahrbuch Tugium publiziert. Damit ist die Stadtzuger Geschichte um eine bedeutende Erkenntnis reicher.

