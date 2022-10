Gesellschaft «Wir geben Frauen eine Stimme» ‒ Diese Organisation setzt sich für Frauenrechte ein, auch im Kanton Zug Soroptimist International will die Stellung der Frauen und Mädchen verbessern. Catherine Schuppli, Mitglied im Club Zug, wird für die kommenden beiden Jahre Präsidentin der Schweizer Union sein. Nora Baumgartner Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Catherine Schuppli (links) und Judith Döll sind beide Mitglieder des Soroptimist-International-Clubs Zug. Bild: Maria Schmid

(Zug, 19. Oktober 2022)

Die Mitglieder des Frauenservice-Clubs Soroptimist International setzen sich für Frauenrechte ein und wollen auch die Verantwortung der Männer einbeziehen. Der Name «Soroptimist» stammt vom Lateinischen «sorores optimae» ab – was so viel bedeutet wie «Schwestern, die das Beste wollen». Sinnbildlich wird dies im blau-weissen Logo von Soroptimist dargestellt: Eine Frau mit erhobenen Armen, was für Freiheit und Verantwortung steht.

Was sind Soroptimistinnen? Soroptimistinnen sind aktive Berufsfrauen aus unterschiedlichen Branchen, die sich mit ihrem Wissen und ihrem Beziehungsnetz für die Förderung der Menschenrechte und besonders für die Besserstellung der Situation für Frauen und Mädchen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene einsetzen. Die Organisation ist politisch neutral und konfessionsfrei. Weitere Infos finden Sie unter unter www.soroptimist-zug.ch.

«In der Schweiz beobachte ich, dass bezüglich Gleichberechtigung ein Umdenken stattfindet», sagt Catherine Schuppli. Die Wahlzugerin wird 2023 und 2024 Präsidentin von Soroptimist International Schweiz sein. Eine Prognose zu stellen, wie lange es noch dauert, bis Männer und Frauen gesellschaftlich als ebenbürtig angesehen werden, sei schwierig zu sagen, so Schuppli und führt aus:

«Es braucht wohl einige Generationenwechsel und deutlichere Anstrengungen weltweit, um eine Gleichberechtigung der Geschlechter zu erreichen.»

Die Schweizer Union gehört mit 121 weiteren Ländern zur weltweit grössten Service-Organisation berufstätiger Frauen. In der Schweiz gibt es 61 Clubs mit rund 2000 Mitglieder. Dazu gehört auch der Club Zug mit 26 Mitgliedern, der 1993 gegründet wurde. Schuppli sagt: «Wir setzen uns auf allen Ebenen ein, um die Anliegen von Frauen zu fördern.»

Vielseitige Projekte

Als zukünftige Präsidentin der Schweizer Union ab Neujahr hat sie folgende Ziele vor Augen: «Ich will die Forderungen der ‹Istanbul Convention› zum zentralen Thema machen». Dies ist ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung sowie Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Weiter zählt sie auf, dass sie Projekte unterstützen will, die Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. «Wir stehen zurzeit in Kontakt mit Frauen von Soroptimist-Clubs in der Ukraine und sammeln Spenden zur Direkthilfe für notleidende Frauen und Kinder.»

Es gibt zudem in der Schweiz ein Mentoringprogramm, bei dem gut ausgebildete Migrantinnen durch Soroptimistinnen bei der Stellensuche unterstützt werden. «Wir wollen das Mentoring auch für Studentinnen ohne Berufserfahrung ausbauen, um ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern», so Schuppli.

Judith Döll (links) und Catherine Schuppli möchten Frauen ermutigen. Bild: Maria Schmid

(Zug, 19. Oktober 2022)

Sensibilisierung für Gewalt an Frauen

Catherine Schuppli hat 2006 den Club Solothurn gegründet, ehe sie zehn Jahre später umzog und seither dem Club Zug zugehörig ist. Die aktuelle Präsidentin des Clubs ist Judith Döll und seit 13 Jahren Mitglied. Ein wichtiges Projekt ist die Gewaltprävention und Sensibilisierung für Gewalt an Frauen. Aktuell arbeitet die Zuger Organisation mit der Interessengemeinschaft Pallas, die sich für die Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen einsetzt, an einem Projekt für Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren.

«Wir wollen bereits junge Mädchen erreichen, damit sie frühzeitig lernen, sich zu wehren und Nein zu sagen»,

sagt Döll. Das Projektziel sei, das Bedürfnis nach solchen Kursen in den Zuger Schulen zu wecken und zu fördern. In zwei Doppelstunden lernen die Mädchen viele nützliche Tipps, die ihr Selbstvertrauen stärken. «Ich war schon mehrmals vor Ort und beeindruckt vom Einsatz sowie der Begeisterung der Mädchen, die sagen: ‹Jetzt weiss ich, wie ich mich wehren kann›.»

Zusammen mit verschiedenen Zuger Frauenorganisationen machen die Zuger Soroptimistinnen jeweils am letzten Sonntag im November mit der Lichterkette an der Seepromenade in Zug auf die UNO-Kampagne «Orange Days» aufmerksam. Diesjährig liegt der Fokus schweizweit auf Femizid und die Zeichen für toxische Beziehungen. Die UNO hat den 25. November zum offiziellen Tag «Gegen Gewalt an Frauen» benannt und fordert alle Länder auf, Aktionen durchzuführen und zu sensibilisieren.

Soroptimist-International-Club Zug machen an den Orange Days 2020 auf Gewalt an Frauen aufmerksam. Bild: Stefan Kaiser

(Zug, 29. November 2020)

Neben dem sozialen Engagement pflegen die Soroptimistinnen den freundschaftlichen Austausch und sind offen für neue Mitglieder. Interessierte Frauen können unverbindlich an Meetings teilnehmen. «Wir beziehen zu bestimmten Themen klar Stellung und ermutigen Frauen sowie Mädchen in allen Lebensbereichen, Anliegen vorzubringen und Ungerechtigkeit zu benennen. Wir geben Frauen eine Stimme», sagt Schuppli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen