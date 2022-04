Gesellschaft Zugs Mittwochgesellschaft feiert ein Jubiläum und hält den Liberalismus hoch Die eidgenössische Tagsatzung war für die Belange der Eidgenossenschaft zuständig, als sich in Zug «wackere und gemeinnützige Männer» trafen, um einen Verein zu gründen. Das Vereinsziel: Gedankenaustausch und Zeitungslektüre. Heuer wird das 185-jährige Bestehen gefeiert. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Die Vereinsgründung der Mittwochgesellschaft begann mit einem Paradox: Am 12. Juni 1837 trafen sich in Zug einige wackere und gemeinnützige Männer, um eine Gesellschaft ins Leben zu rufen. Das Spezielle: Der 12. Juni 1837 war ein Montag.

In der Festschrift zum 100-Jahr-Jubiläum der Gesellschaft findet sich noch ein anderes Datum: der 23. August 1837. Dieser Tag passt perfekt, weil es ein Mittwoch ist. An diesem Tag versammelten sich die Vereinsmitglieder scheinbar nochmals und nannten sich fortan Mittwochgesellschaft – seit nunmehr 185 Jahren.

Das Vereinsziel umschreiben die Statuten aus dem Jahre 1851 der Vereinigung so: «Die Mittwochgesellschaft bezweckt den Genuss vertraulicher, gesellschaftlicher Unterhaltung und Anregung und Unterstützung gemeinnütziger Unternehmungen.»

Die Statuten aus dem Gründungsjahr 1837 sind wohl verloren gegangen. Dafür ist bekannt, dass Carl Caspar Kelser, der erste Präsident der Mittwochgesellschaft, ein Pfarrer war. Er wird in der Jubiläumsschrift aus dem Jahre 1937 als hochgebildeter und überaus vielseitiger junger Geistlicher beschrieben.

Er erachtete es auch als notwendig, den Vereinsmitgliedern ins Gewissen zu reden, wie aus der Jubiläumsfestschrift hervorgeht:

«Er war es, der die Gesellschaftsmitglieder – wenn sie sich dem Dolcefarniente allzu sehr hingegeben wollten – wieder zu ihren idealen Aufgabe zurückführte.»

Bussen für verspätetes Erscheinen und unglaubwürdige Entschuldigungen

In den Anfangsjahren schien bei der Zuger Vereinigung auch ein hartes Regime zu gelten. Dazu ist in der Festschrift von 1937 zu lesen: «Wer ohne glaubwürdige Entschuldigung wegblieb oder mit erheblicher Verspätung anrückte, wurde unnachsichtig gebüsst.»

Diese Praxis kam jedoch schnell in Verruf, weil sie «Anlass zu Differenzen bot». Die dürften auch aus anderen Gründen aufgetreten sein, fielen doch die ersten Jahre nach Gründung der Mittwochgesellschaft in eine bewegte Zeit.

Es seien hier nur ein paar Ereignisse aufgeführt: Aufhebung der Klöster im Kanton Aargau (1841), der erste und der zweite Freischarenzug (1844/1845), der Sonderbundskrieg (1847) und die Gründung der Schweiz, wie wir sie heute kennen (1848).

In diesem Zusammenhang dürfte die gemeinsame Zeitungslektüre durchaus gehaltvoll abgelaufen sein. Die Zeitungsvielfalt war damals noch sehr gross. Es gab zahlreiche Neugründungen, aber es verschwanden immer auch wieder Titel vom Markt.

Die «Neue Zürcher Zeitung» hatte einen Umfang von vier Seiten

Eine Konstante war deshalb die «Neue Zürcher Zeitung», die 1780 zum ersten Mal erschien. In den Anfangsjahren hatte dieses Presseerzeugnis noch nicht einen solchen Umfang wie im 20. Jahrhundert. Vier Seiten mussten reichen, um die Menschen zu informieren.

Die NZZ, damals eine Zeitung, die dreimal pro Woche erschien, fand oft auch den Weg in den Kanton Zug. Doch auch der in Zug erscheinende «Der Freie Schweizer» berichtete über Ostindien, Amerika, Spanien und Frankreich. Ungeordnet zwar, aber durchaus informativ.

In einer Ausgabe von «Der freie Schweizer» vom Juni 1837 findet sich eine Tabelle mit den Bevölkerungszahlen der eidgenössischen Stände. Angeordnet hatte diese Zählung die Tagsatzung. Das war «die Versammlung, an der bevollmächtigte Boten der eidgenössischen Orte gemeinsam Geschäfte berieten».

Die Mittwochgesellschaft diskutiert über Inhalte von Zeitungen. 1837 kam unter anderem die Zeitung «Der freie Schweizer» zum Zug. Bild: PD

Die Zahlen für den Kanton Zug, welche «Der freie Schweizer» preisgibt, lauten wie folgt: Der Kanton Zug hat 15'322 Einwohner. Von denen sind 1019 Bürger anderer Kantone. Die Kantonsbürger und deren Angehörige machen 14'193 Personen aus.

Ebenfalls der Jubiläumsschrift von 1937 ist zu entnehmen, dass die Gründer der Mittwochgesellschaft sich aus einem «regsamen Teil der Bevölkerung» rekrutiert haben. Zur Debattenkultur ist ebenda zu lesen: «In ihrem Schosse wurden die vaterländischen Fragen besprochen, wobei man wegen der Ungleichartigkeit der Gesellschaftsmitglieder es vermied, politische Differenzen hervorzukehren.»

Zug fühlte sich dem «konservativ-reaktionären Geiste der Innerschweiz» verbunden

Von den in der Gründerzeit der Vereinigung herrschenden «tiefen Unzufriedenheit» ist oft auch die Rede. Das politische Klima im Kanton Zug zwischen der Vereinsgründung und der Transformation zur modernen Schweiz (1837-1848) ist in der Festschrift von 1937 so umschrieben: «Die Zuger haben sich ja stets mehr oder weniger dem konservativ-reaktionären Geiste der Innerschweiz verbunden gefühlt.»

Die Mittwochgesellschaft war schon damals weltoffener. Aktuell öffnet sich diese Gesellschaft mit Tradition auch ein wenig gegenüber der Öffentlichkeit. Am 4. Mai 2022, einem Mittwoch, lädt die Vereinigung ins Casino in Zug. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist erwünscht (info@mittwochgesellschaft.ch).

Impulsreferate halten Reiner Eichenberger (Uni Freiburg) über den «Liberalismus aus ökonomischer Sicht» und der FDP-Präsident Thierry Burkart zum Thema «Wie kann der Bürgerblock den liberalen Turnaround herbeiführen». Im Nachgang gibt es dann eine moderierte Diskussionsrunde mit den Referenten.

