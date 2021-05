Leserbrief Gesunder Menschenverstand «Süssigkeiten an der Kasse: Ein Fall für den Bundesrat», Ausgabe vom 19. Mai 26.05.2021, 15.06 Uhr

Als ich vor einigen Tagen den Vorstoss von Nationalrätin Laurence Fehlmann-Rielle gelesen habe, war ich ziemlich erstaunt und habe mich gefragt, was der Staat den überhaupt noch alles verordnen und regeln soll. Solche Massnahmen – auch wenn nur als Empfehlung – sind total fehl am Platz und gehören nicht in den Bereich von bundesrätlichen Empfehlungen/Verordnungen.