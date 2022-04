Gesundheit 12 Stunden pro Woche am Dialysegerät: Eine junge Frau aus Oberägeri benötigt eine neue Niere – die Mutter erzählt Die 22-jährige Luisa Blattmann aus Oberägeri leidet aufgrund einer seltenen Kinderkrankheit an Niereninsuffizienz und ist auf eine Organspende angewiesen. Sie und ihre Familie hoffen auf eine Gesetzesänderung am 15. Mai. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Im März musste Luisa schon wieder wegen eines Infekts notfallmässig ins Unispital Zürich eingeliefert werden», erzählt ihre Mutter Pia Blattmann, zu Hause in Oberägeri am Familienesstisch sitzend. Sie wirkt gefasst, obschon die Sorge um ihre nierenkranke Tochter einen Schatten über ihr freundliches Gesicht wirft.

Die Sorge um ihre Tochter Luisa ist für Pia Blattmann und ihre Familie allgegenwärtig. Trotzdem verlieren sie nicht den Lebensmut. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 26. April 2022)

An der Wand hängt ein sympathisches Bild ihrer drei Töchter und des Sohnes. «Luisa ist die Jüngste», sagt sie und betrachtet das Bild versonnen. Auch stolze Grossmutter ist Pia Blattmann bereits, wie viele gerahmte Fotos und ein bunter Kinderrucksack im Eingang zeigen.

Kaum so alt, wie die Grosskinder heute sind, war Luisa, als sie plötzlich ernsthaft an einem bakteriellen Infekt erkrankte. Die Symptome der Eineinhalbjährigen waren grippeähnlich. «Sie litt unter Brech-Durchfall und wurde immer apathischer», erinnert sich die Mutter. Die konsultierten Kinderärzte diagnostizierten Magen-Darm-Grippe und eine damit einhergehende Dehydrierung.

Auf Messers Schneide

«Es wurde aber einfach nicht besser, und schliesslich hatte sie Blut im Stuhl.» Plötzlich musste es schnell gehen. Luisa wurde mit der Rega ins Kinderspital Zürich geflogen, auf die Intensivstation gebracht und ins künstliche Koma gelegt. Die Diagnose: Hämolytisch-Urämisches-Syndrom, kurz HUS. «Das ist eine sehr seltene Kinderkrankheit, welche häufig die Nieren angreift», erklärt Pia Blattmann.

«Jährlich sind schweizweit etwa fünf bis sieben Kinder davon betroffen.»

Fünf Operationen folgten, bei welchen dem Kleinkind neue Zugänge für die Dialyse gelegt wurden, um die entzündeten Stellen zu entlasten.

«Die Situation war lebensbedrohlich. Immer wieder gab es Komplikationen. Aber Luisa war schon damals eine Kämpferin.»

Sieben Wochen dauerte ihr Spitalaufenthalt, die Mutter war fast rund um die Uhr an ihrer Seite.

Allmählich besserte sich ihr Zustand, endlich war die Kleine über den Berg. «Sie wurde als geheilt entlassen, jedoch mit eingeschränkter Nierenfunktion.» Das habe das Kind nicht sehr eingeschränkt. «Sie musste regelmässig zur Kontrolle, erlebte sonst jedoch eine recht unbeschwerte Kindheit.» Die Ärzte hätten zwar davor gewarnt, es könne im frühen Erwachsenenalter erneut zu Problemen kommen. «Aber mit der Zeit haben wir das komplett ausgeblendet.»

Dreimal wöchentlich zur Dialyse

Doch die Krankheit kehrte mit aller Vehemenz zurück.

«Anfang 2019 verschlechterten sich ihre Werte. Ein Nierenversagen kündigte sich an.»

Im Herbst 2020 habe sie erneut an die Dialyse angeschlossen werden müssen und sei gleichzeitig auf die Transplantationsliste gesetzt worden. «Das ist nun dreimal wöchentlich notwendig und dauert jeweils vier Stunden.» Gehe es ihr gut, könne sie dabei ein wenig lernen für die Schule.

Drei Mal in der Woche, jeweils für vier Stunden, muss Luisa Blattmann zur Dialyse. Dabei wird ihr Blut künstlich gewaschen. Sie ist auf eine neue Niere via Organspende angewiesen. Symbolbild: Keystone

Seit einem Jahr studiert die junge Frau an der Pädagogischen Hochschule Zürich und lebt in einer WG.

«Noch schafft sie die Schule gut, was eine Riesenleistung ist. Aber die immer wiederkehrenden Infektionen schwächen sie sehr und werfen sie immer wieder zurück.»

Schlechte Blutwerte, Blutarmut, Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit gehen einher mit Müdigkeit und Erschöpfung.

Sie habe schon ein Leben, aber ein sehr eingeschränktes, sagt Pia Blattmann. Auch mit einer neuen Niere werde sie noch Einschränkungen haben, aber doch insgesamt deutlich mehr Lebensqualität.

«Luisa ist jung, sie sollte in die Welt hinaus gehen und nicht an der Dialyse hängen.»

Seltener Gendefekt

Wäre das abgeänderte Transplantationsgesetz heute schon in Kraft, wäre Luisa möglicherweise bereits operiert worden.

«Im März teilte uns der Arzt mit, dass ein passendes Organ zur Verfügung stehe. Aber es gab keinen Spenderausweis.»

Das sei ein Schlag ins Gesicht gewesen. «Wir hätten lieber gar nicht davon erfahren.»

Ihre Eltern und Geschwister wären sämtlich bereit, der kranken Tochter und Schwester eine Niere zu spenden. «Wir liessen uns untersuchen. Dabei stellte sich heraus, dass wir alle an einem seltenen Gendefekt der Niere leiden, von dem wir nichts gewusst haben.» Auch Luisa sei davon betroffen, was wohl zusätzlich für ihren schlechten Gesundheitszustand verantwortlich sei.

«Das bedeutet, wir sind alle als Spender ungeeignet.»

Sie lässt sich nicht unterkriegen

Luisa spreche kaum über ihre Krankheit und jammere eigentlich nie. «Im Gegenteil, sie unterhält die Familie oft mit ihrem schwarzen Humor.» Auch selbst wolle sie sich nicht beklagen, betont die vierfache Mutter wiederholt.

«Wir hatten und haben ein gutes Leben und können immer noch zusammen lachen.»

Seit ihre Jüngste von zu Hause ausgezogen ist, kann Pia Blattmann sie nicht mehr so gut unterstützen. «Das war ihre Entscheidung und ist auch gut und richtig so. Aber ich möchte Luisas Geschichte erzählen, gerade auf die Abstimmung hin. Das ist etwas, was ich für meine Tochter tun kann.»

Sie wünscht sich, dass sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Gedanken machen über ihre Haltung und sich vorstellen, was ein Ernstfall für sie selbst und ihre Familien bedeuten würde. «Denn eine solche Bedrohung steht immer im Raum, und es leiden alle mit.»

Änderung des Transplantationsgesetzes Am 15. Mai stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Änderung des Transplantationsgesetzes ab. Eine Transplantation ist heute nur möglich, wenn die verstorbene Person der Spende zu Lebzeiten zugestimmt hat (Zustimmungslösung). Der Wille der betroffenen Person ist aber häufig nicht bekannt. In diesem Fall müssen die Angehörigen entscheiden. In der Mehrheit der Fälle sprechen sie sich gegen eine Organspende aus. Bundesrat und Parlament wollen darum die Organspende neu regeln. Wer seine Organe nicht spenden möchte, muss dies zu Lebzeiten festhalten (Widerspruchslösung). Hat eine Person nicht widersprochen, wird davon ausgegangen, dass sie ihre Organe spenden möchte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen