Gesundheit Amnesia Zug ist nun bei Triaplus fest im Gesundheitswesen verankert Seit Anfang Jahr ist Amnesia Zug ein Demenz-Angebot der Triaplus AG, Integrierte Psychiatrie Uri, Schwyz und Zug. Es wird von den elf Zuger Gemeinden finanziell unterstützt und ist in dieser Form schweizweit einzigartig. 09.11.2021, 15.30 Uhr

Was pflegende und betreuende Angehörige im Alltag leisten, können sich viele kaum vorstellen. Hochaktuell ist dabei das Thema Demenz. Im Kanton Zug leben laut Medienmitteilung von Triaplus zurzeit über 1900 Personen, die an einer Form von Demenz leiden. Etwa die Hälfte davon kann weiterhin im gewohnten Umfeld leben und wird dabei von ihren Angehörigen und ambulanten Diensten unterstützt. Hier nimmt die Anlaufstelle Amnesia Zug eine wichtige Rolle ein. Zwei Fachberaterinnen Demenz und ein ärztliches Team helfen und entlasten alle im Kanton Zug wohnhaften Personen, die sich um Menschen mit Demenz sorgen oder kümmern.

Beratungsanfragen nehmen zu

In diesem Jahr verzeichnet Amnesia Zug bereits rund 60 Neuanmeldungen. «Teilweise sind diese sehr intensiv und es gibt viele komplexe Situationen, die wir mit Hilfe unserer Partnerorganisationen zu stabilisieren versuchen», wird Patrizia Holzer, Fachberaterin Demenz, in der Mitteilung zitiert. Zu diesem Helfernetzwerk gehören Alzheimer Zug, Spitex Kanton Zug, SRK Entlastungsdienst, Pro Senectute und das Tagesheim des Pflegezentrums Baar. «In den regelmässig stattfindenden Koordinationskonferenzen erfolgt ein wichtiger Austausch, der eine gemeinsame Abstimmung zwischen den Partnern ermöglicht und Doppelspurigkeiten vermeiden lässt», so Patrizia Holzer.

Niederschwelliges Angebot

Amnesia Zug verfolgt das Ziel, dass Menschen mit einer Demenzerkrankung so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Zur Abklärung der jeweiligen Situation finden nach einem ersten telefonischen Kontakt oft Hausbesuche statt. In Rücksprache mit den Betroffenen und ihren Angehörigen erarbeiten die Fachpersonen danach ein individuelles Unterstützungskonzept. Oft erfolgt dies im Austausch mit Hausärzten und den involvierten Organisationen. Patrizia Holzer: «Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Leute frühzeitig bei uns melden und keine Hemmung haben, Hilfe anzunehmen, wenn sie mit dem Thema Demenz konfrontiert werden. Je früher eine Demenzerkrankung erkannt wird, desto schneller kann Zugang zu den verschiedenen Versorgungsangeboten gewährleistet werden.» (haz)