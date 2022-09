Gesundheit Der Kanton Zug reagiert auf die hohe Nachfrage bei der Jugendpsychiatrie Die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat im Kanton in den vergangenen fünf Jahren ihren Platz gefunden. Um auf die starke Zunahme an Beratungen im Zuge der Coronapandemie reagieren zu können, stockt der Kanton respektive die Triaplus ihr Angebot um einen Viertel auf. Marco Morosoli 08.09.2022, 16.30 Uhr

In der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» vom 25. August 2022 schreibt Jens Jessen von der «beschwerten Jugend». Er stellte darin fest, dass die «ungeheure Seniorenzentriertheit» der Gesellschaft die Jugend krass benachteiligt habe. Die Alten hätten als verletzlich gegolten. Mehr noch, die Jugend sei «speziell von ihrem jugendlichen Leben» ausgeschlossen worden.

Dieses virtuelle Gefängnis wirkte sich bei Heranwachsenden und ihrem Umfeld auf die Psyche aus. Dieser Befund hat auch den Verantwortlichen im Kanton Zug gezeigt, dass ein Ausbau des Angebots in diesem Betreuungssegment dringend notwendig ist.

Die Warteliste in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, welche der Kanton mit der Triaplus AG, betreibt, beträgt aktuell rund ein halbes Jahr. Bei Triaplus handelt es sich um eine Einrichtung, welche die psychiatrische Grundversorgung für Erwachsene und Jugendliche in den Kantonen Uri, Schwyz und Zug sicher stellt. Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister legte aber Wert auf die Feststellung, dass für Notfälle «stets ein Therapieplatz gefunden werden» könne.

Fachkräftemangel auch bei der seelischen Betreuung der Jugend

Die Sache mit dem Ausbau ist leichter gesagt als getan, wie Erich Baumann, er ist CEO der Triaplus AG, an einem Pressemeeting in Baar erklärte: «Wir sind froh, dass wir trotz des akuten Fachkräftemangels qualifiziertes und motiviertes Fachpersonal für diesen Ausbau des Angebots finden konnten.»

Oftmals brauchen Institutionen, welche sich vergrössern wollen, auch noch Glück. Dieses ist Triaplus widerfahren. Im gleichen Gebäude, an der Rathausstrasse 1 in Baar, ist eine Fläche von rund 380 Quadratmetern frei geworden. So kann die Kinder- und Jugendpsychiatrie ab Oktober 2022 mit dem Abbau des Pendenzenberges beginnen. Die Zahl der spezialisierten Kräfte steig von heute 11 Stellen um 3,5 Stellen an.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres seien, so sagte der Chefarzt der Baarer Einrichtung Jörg Leeners, 517 Dossiers dazugekommen. Bis Ende Jahr dürften es gegen 800 Personen im jugendlichen Alter gewesen sein, welche in Baar um Hilfe nachsuchten.

Eine positive Bilanz zog Leeners auch beim Angebot des Tagesambulatoriums. Dieses habe sich seit der Initiierung vor fünf Jahren als eine gute Wahl erwiesen. Es sei für die betroffenen Kinder oder Jugendlichen sowie deren Umfeld eine Hilfe, wenn die psychisch angeschlagenen jüngeren Jahrgänge vor Ort Hilfe erhielten.

Eine stationäre Massnahme ist in den Triaplus-Kantonen nicht möglich

Der Chefarzt des Baarer Zentrums Jörg Leeners betont diese Therapie der kurzen Wege noch aus einem anderen Grund. Da die drei Triaplus-Kantone über keine Institution verfügen, wo Heranwachsende stationär behandelbar sind, muss bei solchen Fällen nach Littenheid (Kanton Thurgau) ausgewichen werden. «Das ist ein wenig zu weit weg», wie Leeners betont.

Die Klinik in der Nähe von Wil (Kanton St.Gallen) erschwert auch eine Therapieart, welche die Kundschaft berät und das Umfeld (Lehrerschaft, Eltern) coacht. Das Reden sei oftmals, so Leeners, ein Schlüssel, um aus dem Tunnel zu kommen.