Gesundheit Per App zur Diagnose: Eine Chamer Firma bietet virtuell dermatologischen Rat an Mitte Oktober letzten Jahres gründete ein Ehepaar das Start-up Skincare24. Patienten können anonym ein Bild über die App versenden und sollen innert kurzer Zeit eine Behandlungsempfehlung erhalten. Vanessa Varisco 12.01.2021, 15.31 Uhr

Es juckt, die Haut ist fleckig und rot: Besonders in den kalten Monaten, in denen die Luft der Heizluft wegen trocken ist, beklagen sich viele Menschen über Ausschläge und juckende Haut. Der Gang zum Hausarzt oder zum Dermatologen dürfte Abhilfe schaffen – natürlich nicht nur bei trockener Haut, sondern bei Hautkrankheiten grundsätzlich. Ein Chamer Start-up mit Namen Skincare24 will den Patienten den Gang zum Arzt nun ersparen. Per App können die Betroffenen anonym ein Bild der Hauterkrankung einsenden und erhalten schnell Hilfe, so die Verantwortlichen von Skincare24. Im Notfall soll sogar innert zwei Stunden eine Diagnose vorliegen. Beurteilt wird das Bild des Patienten von zwei deutschen Ärzten.