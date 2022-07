Gesundheitsversorgung Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister: «Die Andreas-Klinik ist in keiner Weise existenziell bedroht» Seit der Regierungsrat die provisorische Spitalliste 2022 bekannt gemacht hat, gehen die Emotionen im Ennetsee hoch. Die Andreas-Klinik in Cham sei in ihrer Existenz bedroht, heisst es seitens der Klinik. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 13.07.2022, 17.00 Uhr

Zwei Spitäler stellen aktuell die Grund- und Notfallversorgung im Kanton Zug sicher. Zum einen das Kantonsspital in Baar, zum anderen die Hirslanden Andreas-Klinik in Cham. Geht es nach dem Regierungsrat, so soll die Grund- und Notfallversorgung im Kantonsspital konzentriert werden.

Die Grund- und Notfallversorgung soll im Zuger Kantonsspital in Baar konzentriert werden. Bild: Jakob Ineichen (Baar, 6. November 2020)

Die Andreas-Klinik erhielte das sogenannte «Basispaket» mit einem ausgebauten Spitalnotfall via Entwurf der Spitalliste 2022 nicht mehr.

Es gehe darum, die knappen Ressourcen effizient zu nutzen. Dazu sei eine Konzentration der Fälle nötig. Gesundheitsdirektor Martin Pfister sagt:

«Im kleinen Kanton Zug braucht es im Abstand von fünf Kilometern nicht zwei voll ausgebaute Spitalnotfälle mit den nötigen umfassenden Vorhalteleistungen.»

Erst kürzlich hat sich die Chamer Klinik gegen den Entscheid der Zuger Regierung gewehrt. Mindestens medial. Für die Klinik gehe es um die Existenz, so die Verantwortlichen in einer Medienkonferenz. Sie verstünden sich als Grundversorger in der Zuger Gesundheitslandschaft. Damals sagte Jonas Zollinger, Direktor der Andreas-Klinik:

«Für die Andreas-Klinik als Grundversorgerin ist der Entwurf der neuen Spitalliste existenzbedrohend.»

Fast zehnmal mehr Notfälle im Kantonsspital

Das sieht der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister anders:

«Die Andreas-Klinik ist in keiner Weise existenziell bedroht.»

Die Klinik in Cham habe die Möglichkeit, ihren Fokus wie bisher auf Wahleingriffe zu legen und eine einfache, vor allem ambulante Notfallversorgung anzubieten. Was das Führen eines ambulanten Notfalls in Form einer Permanence in der Andreas-Klinik betreffe, bestünde keinerlei Einschränkung.

Verlieren würde die Andreas-Klinik einen Teil der heute knapp 800 stationären Notfallpatienten jährlich. Der Klinik blieben – bei einem Weiterbestehen des Notfalls in ambulanter Form – die übrigen der total 5000 Notfälle pro Jahr, welche die Betreiberin der Andreas-Klinik, die Hirslanden-Gruppe, nennt.

Quelle: Gesundheitsdirektion Kanton Zug

Ein Vergleich der Fallzahlen der beiden Spitäler basierend auf dem Durchschnitt 2018/2019 zeigt: Während die Andreas-Klinik in der Zeitperiode bei insgesamt 4467 Fällen 720 stationäre Notfälle ausweist, ist die Zahl der stationären Notfälle im Zuger Kantonsspital bei total 10’581 Fällen mit 7043 fast zehnmal höher als jene in der Chamer Klinik. Das wiederum spricht den Grundsätzen der Spitalplanung folgend für eine Konzentration der stationären Notfallversorgung im Kantonsspital.

Quelle: Gesundheitsdirektion Kanton Zug

Gesetzliche Pflicht zur Anpassung

Die Grundsätze hatte der Regierungsrat bereits 2019 festgelegt. Es geht bei der Spitalplanung darum, den Spitalstandort Kanton Zug insgesamt langfristig zu planen sowie eine wohnortnahe und hochwertige Versorgung zu sichern. «Dafür braucht es eine gewisse Rollenteilung zwischen den beiden Akutspitälern», erklärt Pfister.

Diese Planung betreffe im Wesentlichen die schweren Notfälle, für deren Behandlung Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal aus verschiedenen Fachrichtungen rund um die Uhr vor Ort zur Verfügung stehen müssen, so der Gesundheitsdirektor.

Die Regierung passt die Spitalliste nicht ohne Not an. Sie ist dazu gemäss Artikel 39 des Krankenversicherungsgesetzes verpflichtet. Eine Aktualisierung findet etwa alle 10 Jahre statt. Nichts anderes macht der Regierungsrat nach Auffassung von Gesundheitsdirektor Martin Pfister mit der Aktualisierung der Spitalliste. Er ist überzeugt: «Die Grundsätze des Regierungsrates zur Spitalplanung werden massvoll und zielgerichtet umgesetzt.»

Geburtshilfe als separates Projekt

Der Andreas-Klinik bliebe, wie Gesundheitsdirektor Martin Pfister ausführt, mit der aktualisierten Spitalliste, die Möglichkeit weiterhin Wahleingriffe vorzunehmen. Eine Simulation der Gesundheitsdirektion zeigt, dass über 95 Prozent der bisherigen Spitalbehandlungen in der Andreas-Klinik weiterhin möglich sind.

Auch der Bereich der Geburten bleibt die nächsten zwei Jahre unangetastet. Geburtshilfe und Neonatologie werden in einem separaten Projekt zusammen mit den beiden Spitälern erarbeitet. Dies nach Erlass der neuen Spitalliste. Zur aktualisierten Spitalliste können alle betroffenen Anbieter – also auch ausserkantonale Spitäler – Stellung nehmen.

Gemäss Martin Pfister müssen die Prozesse der Spitalplanung so ausgestaltet sein, dass sie einer gerichtlichen Überprüfung standhalten. Jonas Zollinger von der Andreas-Klinik hat die Möglichkeit einer Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht bereits erwähnt. Solche Verfahren würden die Einführung der Liste erfahrungsgemäss erheblich verzögern. Bis zu einem definitiven gerichtlichen Entscheid gelte im angefochtenen Bereich weiterhin die aktuelle Spitalliste.

Neben der Neupositionierung der Chamer Klinik auf der Spitalliste ist auch der Bereich Geburtshilfe und Neonatologie bereits Sache der Politik geworden. Im Kantonsrat sind dazu bereits Vorstösse eingereicht und an den Regierungsrat überwiesen worden.

