Kantonsspital Zug baut Kooperationen aus

Gesundheitswesen Kantonsspital Zug stärkt seinen Standort und baut Kooperationen aus Um die Grundversorgung und ausgewählte spezialisierte Leistungen im Kanton Zug weiterhin in hoher Qualität sicherzustellen, setzt der Regierungsrat vor allem auf eine verstärkte Zusammenarbeit – inner- und ausserkantonal. 25.05.2022, 09.38 Uhr

Das Zuger Kantonsspital in Baar. Bild: Stefan Kaiser

Die aktuelle Zuger Spitalliste stammt aus dem Jahr 2012. Im Rahmen der Spitalplanung wurde sie nun gemäss den Vorgaben des Bundes überprüft, wie die Zuger Gesundheitsdirektion mitteilt. Die Spitalliste stelle das wichtigste Instrument des Kantons dar, um eine bedarfsgerechte und qualitativ hochstehende Versorgung der Zuger Bevölkerung im stationären Bereich zu sichern.

Im Entwurf der überarbeiteten Spitalliste wird festgehalten: Das Zuger Kantonsspital ist für die Grundversorgung zuständig, während die Andreas-Klinik in Cham ein umfangreiches Angebot an Wahleingriffen anbieten kann, insbesondere in den etablierten Bereichen Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie, Gynäkologie, HNO und Urologie. Mit der Bündelung dieser Angebote findet eine gewisse Rollenteilung zwischen dem Zuger Kantonsspital und der bloss fünf Kilometer entfernten Andreas-Klinik statt. So würde der Spitalstandort Zug als Ganzes gestärkt, schreibt die Gesundheitsdirektion weiter.

Was die Geburten angeht, so werden die Rollen der beiden Spitäler in einem separaten Projekt geklärt. Diesbezüglich seien noch keine Entscheide gefällt worden. Es sei vorgesehen, das ganze Themenfeld der Geburtsversorgung unmittelbar im Anschluss an den Erlass der neuen Spitalliste anzugehen – unter direktem Einbezug des Zuger Kantonsspitals und der Andreas-Klinik. Die bestehenden Leistungsaufträge in diesem Bereich gelten zwischenzeitlich weiter.

Zusammenarbeit mit ausserkantonalen Spitälern

Im Bereich der spezialisierten Medizin werden verschiedene Leistungsbereiche weiterhin von Zentrumsspitälern in den Kantonen Zürich und Luzern abgedeckt. Die Zentrumsspitäler erbringen in Kooperation mit den Zuger Spitälern basierend auf entsprechenden Vereinbarungen auch spezialisierte Leistungen vor Ort, heisst es in der Mitteilung weiter.

Um in zeitkritischen Notfällen die Patientinnen und Patienten optimal zu versorgen, wurde einer gut funktionierenden Rettungskette besondere Beachtung geschenkt. So wird etwa das Zürcher Stadtspital Triemli weiterhin Patientinnen und Patienten mit Herzproblemen behandeln. Für Hirnverletzungen sei mit dem Luzerner Kantonsspital ein neuer, kompetenter Partner in der Nähe gefunden worden.

Weiterhin auf der Zuger Spitalliste ist das Spital Affoltern – für den Bereich Palliative Care. Der Kanton Zug werde sich beim Kanton Zürich aktiv dafür einsetzen, dass das Spital Affoltern in diesem Spezialbereich weiterhin tätig sein kann.

Anhörung der Listenspitäler und Kantone

Das gesamte Projekt der Spitalplanung – so informiert die Gesundheitsdirektion weiter – ist in mehrere Schritte unterteilt: Nach einem offenen Bewerbungsverfahren hat der Regierungsrat anhand klarer Kriterien die Spitalliste in erster Lesung verabschiedet. Die Spitäler und Kliniken, welche Bewerbungen eingereicht haben, sowie die betroffenen Kantone werden in einem nächsten Schritt zur überarbeiteten Spitalliste angehört. Diese wird voraussichtlich Ende 2022 / Anfang 2023 definitiv verabschiedet werden können.

Neben der Spitalplanung im Bereich Akutsomatik laufen parallel auch entsprechende Arbeiten an den Spitallisten in den Bereichen Rehabilitation und Psychiatrie. Hier rechnet der Regierungsrat mit den nächsten Entscheiden in diesem und im kommenden Jahr. (fae)