Das Notfallzentrum im Zuger Kantonsspital wird überrannt – nicht immer ist es wirklich ein Notfall Die Situation in den Notfallstationen in der Schweiz spitzt sich zu. Auch im Kanton Zug. Die Ärztegesellschaft reagiert mit einem Aufruf an ihre Mitglieder, die Hausarztpraxen führen. So soll der Notfall im Zuger Kantonsspital entlastet werden. Diese Überlastung fällt in die Diskussion um die Spitalliste. Harry Ziegler 10.09.2022, 05.00 Uhr

Das Notfallzentrum am Zuger Kantonsspital ist aktuell stark ausgelastet. Bild: Zuger Kantonsspital

Es tönt dramatisch, was der Vorstand der Zuger Ärztegesellschaft in einem E-Mail (das unserer Zeitung vorliegt) an ihre Mitglieder schreibt: «Das Kantonsspital ist vollkommen am Anschlag mit Notfallpatienten, welche eigentlich in die hausärztliche Praxis gehörten. Der Notfall sucht deshalb dringend Entlastung.» Gesucht werden Praxen, denen das Kantonsspital tagsüber Patienten zuweisen könnte.

Ziel ist im Endeffekt eine spürbare Entlastung des Notfallzentrums zu Gunsten von Patienten, die eine Notfallbehandlung wirklich benötigen. Dass Notfallstationen sich immer mehr um Patienten kümmern müssen, die eigentlich zum Hausarzt gehören, ist ein Phänomen, dass in der ganzen Schweiz beobachtet wird und nun auch im Kanton Zug angekommen zu sein scheint. Dieses Phänomen fällt just in die Zeit, in der die Zuger Spitalliste überarbeitet wird.

Notfallzentrum ist deutlich stärker ausgelastet

Matthias Winistörfer, Direktor des Zuger Kantonsspitals. Bild: Stefan Kaiser

«Das Notfallzentrum des Zuger Kantonsspitals ist nicht am Anschlag, aber seit Anfang 2022 deutlich stärker ausgelastet als zuvor», erklärt der Direktor des Kantonsspitals Matthias Winistörfer. «Verglichen mit den Vorjahren betreuen wir gut 20 Prozent mehr ambulante Patientinnen und Patienten im Notfallzentrum, die auch in den Hausarztpraxen behandelt werden könnten.»

Im Notfallzentrum des Zuger Kantonsspitals werden laut Winistörfer etwa 20 Personen behandelt, die auch durch die Hausärztin oder den Hausarzt betreut werden könnten. «Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Notfallzentrum des Zuger Kantonsspitals durchschnittlich 63 Patientinnen und Patienten pro Kalendertag behandelt, im ersten Halbjahr 2022 waren es durchschnittlich 78 Patientinnen und Patienten pro Kalendertag», so der Spitaldirektor.

Die Zunahme von Patienten, «die sinnvollerweise in einer hausärztlichen Praxis betreut» würden auf den Spitalnotfallstationen, «ist ein Phänomen, dessen Ursachen wir nicht vollständig kennen», sagt auch Urs Hasse, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zug.

Weshalb ruft nun die Ärztegesellschaft ihre Mitglieder zur Hilfe auf? Dazu der Präsident der Gesellschaft: «Die Zuger Ärztegesellschaft organisiert im Auftrag des Kantons den ärztlichen Notfalldienst.»

Dieser umfasse den hausärztlichen Notfalldienst tagsüber, die spezialärztlichen Notfalldienste, den Notfall-Hintergrunddienst sowie die Notfallpraxis der Zuger Ärztegesellschaft, welche beim Zuger Kantonsspital angesiedelt ist und die den Haus- und kinderärztlichen Notfalldienst abends und am Wochenende leiste.

Die Ärztegesellschaft machte den Vorschlag zum Aufruf

Vertreter der Ärztegesellschaft und des Notfallzentrums treffen sich regelmässig zu Koordinationssitzungen. Eine solche fand laut Spitaldirektor Matthias Winistörfer am 5. September statt. «Seitens Ärztegesellschaft des Kantons Zug wurde der Vorschlag gemacht, per E-Mail eine Umfrage unter den Mitgliedern der Ärztegesellschaft durchzuführen. Diese Umfrage soll klären, in welchen Hausarztpraxen zusätzliche Kapazitäten für die Versorgung von ambulanten Notfallpatienten vorhanden sind», führt Winistörfer aus.

Der Aufruf der Ärztegesellschaft scheint auf Gehör zu stossen. «Die bis jetzt eingegangenen Rückmeldungen unserer Mitglieder zeigen, dass diese das vorgeschlagene Vorgehen aktiv unterstützen», erklärt Urs Hasse.

Seitens Kantonsspital begrüsse man das Vorgehen der Ärztegesellschaft. Der Vorschlag wäre, sollten sich niedergelassene Hausärztinnen und Hausärzte finden, «kurzfristig umsetzbar und würde im Idealfall eine spürbare Entlastung unseres Notfallzentrums bedeuten», sagt der Direktor des Zuger Kantonsspitals.

Überarbeitung der Spitalliste ohne Einfluss

Im Zusammenhang mit der Überbelastung des Notfallzentrums am Kantonsspital taucht immer wieder aus der Bevölkerung und in Leserbriefen die Frage auf, ob der Entzug des Auftrags zur Grund- und Notfallversorgung an der Andreas-Klinik in Cham verantwortbar sei. Dies sieht der Entwurf der neuen Spitalliste vor.

Landammann Martin Pfister, CVP, Zuger Gesundheitsdirektor. Bild: Stefan Kaiser

«Die hohe Belastung an der Notfallstation des Zuger Kantonsspitals ist auf die hohe Nachfrage von ambulant zu behandelnden Patientinnen und Patienten zurückzuführen. Auf diese Situation hat die Anpassung der Spitalliste keinen Einfluss»,

erklärt Gesundheitsdirektor, Landammann Martin Pfister. Ziel sei weiterhin, «dass die neue Spitalliste per 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Dies bedeutet, dass der Regierungsrat noch in diesem Jahr definitiv über die Spitalliste entscheidet.»

Ob sich der Unmut der Bevölkerung auf die neue Spitalliste und somit den Verbleib der Andreas-Klinik als Grund- und Notfallversorgerin auf der Liste auswirkt, dazu lässt sich der Gesundheitsdirektor nicht in die Karten blicken.

«Die Frist für die Anhörung ist in der Zwischenzeit abgelaufen, die eingegangenen Rückmeldungen werden nun im Detail geprüft», so Pfister. «Die Gesundheitsdirektion prüft im Rahmen des Verfahrens die eingegangenen Rückmeldungen und wird dem Regierungsrat bis Ende Jahr einen Antrag auf Erlass der Spitalliste stellen.» Wie dieser lauten könnte, dazu gibt es keine Auskunft.

